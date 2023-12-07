مستشفى الإصابات والطوارئ الجديدة بأسيوط تنظم ورشة عمل حول “إصابات مفصل الركبة”

نظمت وحدة مناظير المفاصل وإصابات الرياضة في قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات والطوارئ الجديدة بأسيوط ورشة عمل حول “إصابات مفصل الركبة”، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق مدير مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، وتحت إشراف الدكتور حاتم جلال زكي رئيس وحدة المناظير. شهد اليوم عدة محاضرات حول مشاكل الغضروف والرباط الصليبي، وفحص إكلينيكي للمرضى،

كما شهدت الورشة مناقشة علمية حول كيفية اتخاذ القرارات الطبية المبنية على أسس علمية فيما يخص إصابات الرباط الصليبي والغضروف الهلالي. حاضر في اليوم الدكتور ماهر العسال أستاذ جراحة العظام وعميد كلية الطب السابق، والدكتور هشام القاضي أستاذ جراحة العظام ورئيس الوحدة السابق، والدكتور محمد عبد الحميد أستاذ جراحة العظام ونائب مدير مستشفى الإصابات، والدكتور حاتم جلال الدين زكي أستاذ جراحة العظام ورئيس وحدة المناظير، والدكتور محمد علي مسعود مدرس جراحة العظام، والدكتور طارق نبيل مدرس جراحة العظام، والدكتور محمد عبد الراضي عبد السلام مدرس جراحة العظام ومنسق ورشة العمل.

استهدفت الورشة تدريب مجموعة من الأطباء من قسم جراحة العظام في المستشفى الجامعي ومن مستشفى الإيمان ومستشفى الشاملة وهيئة التأمين الصحي.

بدأت ورشة العمل بترحيب من قبل الدكتور أسامة فاروق، حيث أشار إلى أهمية هذه الورشة في تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات حول إصابات مفصل الركبة. وتأتي هذه الورشة في إطار توجيهات وزارة الصحة لتعزيز رفع مستوى الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

تناول أحد المحاضرين، الدكتور أحمد علي، مشاكل الغضروف والرباط الصليبي في مفصل الركبة. وشرح حالات الإصابة الشائعة وأعراضها والعوامل التي قد تزيد من خطر وقوعها. ثم ناقش الخيارات المختلفة في علاج هذه الإصابات، بدءًا من العلاج التحفظي إلى العمليات الجراحية.

وألقى الدكتور محمد سليمان، محاضرة حول الفحص السريري للمرضى المصابين بإصابات مفصل الركبة. شرح الطرق الصحيحة لتقييم الأعراض واكتشاف المشاكل المحتملة في المفصل. كما قدم نصائح وإرشادات حول كيفية استخدام التقنيات المختلفة لفحص المفصل بدقة عالية.

تلقى المشاركون فرصة لطرح الأسئلة والمناقشة، وتبادل الخبرات مع الأطباء المتخصصين في مجال إصابات مفصل الركبة. وتم توفير ورش عمل عملية لتعليم الأطباء الشباب المتدربين عن كيفية إجراء الفحوص السريرية المختلفة.

بعد ختام الورشة، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن سعادته بالنجاح الكبير لهذه الفعالية وأكد على أهمية استمرار تنظيم مثل هذه الورش العلمية لتعزيز مستوى التعليم الطبي وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى. وشكر الدكتور المنشاوي جميع الأطباء والمشاركين الذين ساهموا في نجاح هذه الورشة العلمية

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل