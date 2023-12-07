افتتاح غرفتي عناية مركزة بوحدة المبتسرين فى مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط

في إطار الجهود المستمرة لتحسين رعاية الأطفال في منطقة صعيد مصر وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال حديثي الولادة المبتسرين. تهدف هذه الغرفتين إلى تلبية احتياجات الأطفال المبتسرين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة وعناية مركزة.

تم افتتاح غرفتين للعناية المركزة في وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة "المبتسرين" في مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط. تمت هذه الخطوة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عماد الدالي رئيس قسم الأطفال، والدكتور محمد أمير مدير المستشفى.

حضر الافتتاح الدكتور محمد أمير مدير مستشفى الأطفال الجامعي باسيوط، والدكتور ياسر فاروق نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، والدكتور محمد جميل نائب مدير المستشفى لشئون الجودة والمشرف على وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة، والأستاذة نبيلة أحمد مدير التمريض للمستشفيات الجامعية، والأستاذ أيمن ثابت المدير المالي والإداري بالمستشفى.

وأعرب الدكتور إيهاب فوزي عن تقديره للجهود المبذولة في مستشفى الأطفال والتطوير المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة ومتكاملة. وأشار إلى أن زيادة الطاقة الاستيعابية للحضانات ضرورية لتخفيف العبء المادي والمعنوي على أسر الأطفال، حيث يشهد مستشفى الأطفال زيادة في أعداد الأطفال المبتسرين الذين يتم علاجهم هناك.

وأضاف الدكتور محمد أمير أن الغرفتين في وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة مجهزتان بأعلى مستوى من الخدمة الطبية المتميزة. وأشار إلى اهتمام إدارة مستشفيات جامعة أسيوط ومتابعتها المستمرة لمتطلبات المستشفى وتوفير الدعم المالي اللازم لتجديد وتطوير أقسام المستشفى.

وأوضح الدكتور محمد جميل أن كل غرفة تحتوي على ستة حضانات، مما يعني وجود اثنتي عشرة حضانة في الغرفتين. وتكون هذه الحضانات مجهزة بجميع المستلزمات والأجهزة اللازمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى ستين حضانة، بما في ذلك ثلاث حضانات في كبسولة. وتعمل هذه الحضانات بكفاءة تامة تحت إشراف أطباء وممرضين مدربين على أعلى مستوى لعلاج ومتابعة الأطفال المبتسرين.

تم تجهيز غرف العناية المركزة الجديدة بأحدث التقنيات الطبية والأجهزة الحديثة التي تساعد في رصد حالة الطفل بدقة وتوفير العناية اللازمة. كما تم تدريب الفريق الطبي والتمريضي بشكل جيد على مهارات رعاية الأطفال المبتسرين والتعامل مع المشكلات الصحية المحتملة التي قد يواجهونها.

وتعتبر هذه الإضافة إلى مستشفى الأطفال الجامعي محل ترحيب واسع من قبل المجتمع المحلي، حيث تعزز سمعة المستشفى كمرجعية للعلاج والرعاية الصحية عالية الجودة في المنطقة. إن توفير رعاية متميزة للأطفال المبتسرين يسهم في زيادة فرص بقائهم على قيد الحياة وتحسين نوعية حياتهم في المستقبل.

تهدف هذه الغرفتين إلى توفير بيئة آمنة ومريحة للأطفال المبتسرين وعائلاتهم، حيث يتم توفير كل ما يحتاجونه من رعاية طبية شاملة بالإضافة إلى التعاون مع الاختصاصيين الآخرين مثل أخصائيي التغذية والعلاج الطبيعي.

يعتبر افتتاح غرف العناية المركزة للأطفال المبتسرين في مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط إنجازًا مهمًا في مجال رعاية الأطفال في منطقة صعيد مصر. ومن المتوقع أن يستفيد العديد من الأطفال المبتسرين الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة من هذه المبادرة الرائعة. تأكيدًا على التزام المستشفى بتقديم أفضل مستويات الرعاية والعلاج لأطفال المنطقة وتحقيق الريادة في مجال الرعاية الصحية.

جانب من افتتاح غرفة العناية المركزة

جانب من افتتاح غرفة العناية المركزة