مستشفى جراحة المسالك بجامعة أسيوط يستقبل 3599 مريضا للعيادات خلال نوفمبر الماضي

أعلنت مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط عن إحصائيات مميزة خلال شهر نوفمبر من العام 2023. حيث استقبلت العيادات الخارجية ما يقرب من 3599 مريض، ممثلة بذلك العناية الفائقة التي يقدمها المستشفى للمرضى في تشخيص وعلاج أمراض المسالك البولية والكلى.

بلغ عدد العمليات الجراحية التي تمت في المستشفى خلال هذا الشهر 393 عملية، مما يعكس الخبرات العالية لفريق الجراحة المتميز في المستشفى. وقد تمت متابعة الحالات المستدامة بالدخول المستمر للمرضى حيث وصل عددهم إلى 408 مرضى، وذلك لتوفير الرعاية الشاملة والمتكاملة لهم.

تم إجراء عمليات التفتيت بتقنيات حديثة ومتطورة وقد تم تنفيذ ما يقرب من 100 عملية تفتيت لحصوات الكلى والمسالك البولية، ما يبرهن عن تفوق المستشفى في استخدام التكنولوجيا الحديثة لعلاج هذه الحالات.

كما قام المستشفى بتقديم الخدمات الأشعاعية حيث تم إجراء حوالي 657 من الفحوص الشعاعية خلال الشهر، وذلك لتشخيص الحالات ومتابعة التطورات وتحديد العلاج المناسب.

تأتي هذه النتائج الرائعة تحت رعاية كبار الشخصيات الأكاديمية والإدارية في جامعة أسيوط، حيث يرأس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوي، ويتولى الدكتور علاء عطية منصب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية. كما يشرف على المستشفى الدكتور إيهاب فوزي بصفته المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسيوط، ويقوم الدكتور ضياء عبد الحميد بإدارة مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط.

وبفضل الجهود المبذولة من قبل الفريق الطبي المتخصص وتوفر التجهيزات والتكنولوجيا الحديثة، يستمر مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط في تقديم خدماته الرفيعة المستوى والرعاية المتخصصة للمرضى. ويتطلع المستشفى إلى تعزيز الدور الريادي في المجال الطبي وتلبية احتياجات المجتمع المحلي والإقليمي في مجال المسالك البولية والكلى.

