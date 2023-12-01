مصطفى بكري يكشف تفاصيل مخطط أمريكي بالكونجرس لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك مخططا أمريكيا بالكونجرس لتهجير الفلسطينيين، وتوزيعهم على مصر واليمن والعراق وتركيا.

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار”المذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على استخدام الأساليب التي تمنع تصفية القضية الفلسطينية وعدم المساس بذرة رمل من أرض مصر.

وعلق مصطفى بكري على ستئناف جيش الاحتلال هجماته على قطاع غزة اليوم الجمعة، مؤكدا :"لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن نشارك في تلك المهزلة وجريمة الحرب التي تشارك فيها أمريكا علانية وصراحة".

التركيز على خان يونس لتهجير المواطنين نحو الجنوب

وأشار إلى أن المأساة والدمار ذاته يتكرر ولكن هذه المرة تم التركيز على خان يونس؛ لتهجير المواطنين نحو الجنوب.



وتابع مصطفى بكري: "المؤامرة والمخطط ليس هدفه غزة وإنما مصر والعرب والسيطرة على مصادر النفط والغاز"، معقبا: “لابد من تحرك عربي قوي واستخدام أوراق الضغط ضد إسرائيل وإلا سينتقل مخططتهم في كل بلد، وعلينا أن نتذكر الربيع العربي في كل الدول، مصر واليمن والعراق وسوريا والسودان وغيرها”.

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن إدانتها البالغة لانهيار الهدنة وتجدد القصف العنيف والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، مما أسفر عن تجدد سقوط الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين.

واعتبرت مصر الأمر انتكاسة خطيرة واستهانة من الجانب الإسرائيلي بكافة الجهود المبذولة التي سعت على مدار الأيام الماضية إلى تمديد الهدنة حقنًا لدماء الفلسطينيين الأبرياء، وتأمين إنفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة لسكان القطاع.

وحذرت مصر من مغبة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ودعاوى المسئولين الإسرائيليين المشجعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة، في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ولكافة أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة أحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949، مؤكدة مجددًا على موقف مصر الراسخ الرفض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج حدود أرضه، باعتباره خطًا أحمر لن يتم السماح بتجاوزه.

وجددت مصر مطالبتها للأطراف الدولية المؤثرة، والأجهزة الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسئولياتها تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة، ووقف محاولات وخطط دفعهم للنزوح خارج بلادهم، مؤكدة على أهمية التنفيذ الفعلي للقرارين الصادرين عن مجلس الأمن والجمعية العامة في هذا الشأن.