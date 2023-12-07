نادى المجلة الطبية بمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط ينظم ورشة عمل حول "الأنيميا"

نظم نادي المجلة الطبية "Journal Club" ورشة عمل في مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط حول موضوع الأنيميا بعنوان "فقر الدم وتأثيره على المخ". تمت الورشة برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عماد الدالي رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور محمد أمير فتحي مدير مستشفى الأطفال.

حضر الدكتور عماد الدالي الورشة وقدم أحدث الاكتشافات العلمية في مجال مرض فقر الدم وتأثيره على المخ والأعصاب الطرفية.

يأتي نادي المجلة الطبية ضمن جهود مستشفى الأطفال لمتابعة أحدث التطورات في العلوم الطبية وتعزيز البيئة العلمية التشاركية التي تحفز الأطباء وأعضاء هيئة التدريس. يتم ذلك من خلال تهيئة الأطباء لقراءة المقالات العلمية الحديثة وفهم أساليب البحث العلمي المتقدم وتطبيق ما تم اكتشافه في علاج المرضى وتحسين الخدمة الصحية المقدمة لهم.

يجدر بالذكر أن نادي المجلة الطبية يعقد بشكل شهري ويتم خلاله عرض مقال علمي من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس يتعلق بتخصصه.

تركزت ورشة العمل حول موضوع فقر الدم وتأثيره على المخ؛ حيث قام الدكتور عماد الدالي، رئيس قسم طب الأطفال، بتقديم أحدث الاكتشافات العلمية والأبحاث في هذا المجال. تمت مناقشة أنواع الأنيميا المختلفة، بما في ذلك فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وفقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك. تم تسليط الضوء أيضًا على الأعراض والتشخيص المبكر وطرق الوقاية والعلاج.

تم استعراض الأبحاث الحديثة التي تشير إلى أن فقر الدم يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة المخ ووظائفه. بحسب الدراسات الحديثة، فإن الأطفال الذين يعانون من فقر الدم قد يظهرون صعوبات في التركيز والتعلم والذاكرة، ويكون لديهم أداء أكثر ضعفًا في الاختبارات المدرسية.

تم تشجيع الحضور على استخدام الورشة كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات والأفكار. تمت مناقشة أهمية الكشف المبكر عن فقر الدم وتوفير العلاج المناسب له، حيث يلعب التدخل المبكر دورًا حاسمًا في منع تأثيراته السلبية على المخ.

في ختام الورشة، شكر الحضور جميع الشخصيات الرسمية الذين رعوا النشاط وأعربوا عن أملهم في استمرار تنظيم ورش العمل المشابهة في المستقبل. تجدر الإشارة إلى أن نادي المجلة الطبية يهدف إلى تعزيز المعرفة الطبية بين الأطباء والباحثين وتطوير الرعاية الصحية في مجال الأطفال.

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل