مستشفى الراجحي بأسيوط.. تعاون مثمر في استقبال مرضي محافظات مصر والتأمين الصحي

تعد المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط من الإنجازات الكبيرة التي تُبرز أهمية الرعاية الصحية في صعيد مصر. ومن خلال الأرقام التي تم تسجيلها خلال عام 2023، نستطيع أن نقدر الدور المهم الذي تقوم به هذه المدينة في استقبال وعلاج المرضى بمستشفى الراجحي الجامعي بأسيوط وفقًا لإحصائيات المحافظات المختلفة.

فيما يتعلق بالحالات المحولة من هيئات التأمين الصحي، يُلاحظ أنه تم استقبال 204 حالة من محافظة سوهاج، و122 حالة من الأقصر، و1768 حالة من أسيوط، و65 حالة من أسوان، و86 حالة من المنيا، و69 حالة من قنا، و19 حالة من الوادي الجديد، و18 حالة من البحر الأحمر، و2 حالة من بورسعيد.

أما بالنسبة للمرضى المترددين على المستشفى، فقد تم تسجيل 7219 مريضًا من أسيوط، و1647 مريضًا من المنيا، و790 مريضًا من سوهاج، و273 مريضًا من قنا، و249 مريضًا من أسوان، و18 مريضًا من الإسكندرية، و139 مريضًا من الأقصر، و131 مريضًا من الوادي الجديد، و65 مريضًا من القاهرة، و40 مريضًا من الجيزة، و16 مريضًا من البحيرة، و15 مريضًا من القليوبية و79 مريضًا من محافظات أخرى

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسيوط

تُظهر هذه الأرقام الكثير من الإنجازات والنجاحات التي حققتها المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط. حيث تشير الأرقام إلى أن المستشفى استقبل عددًا كبيرًا من المرضى من مختلف المحافظات، مما يؤكد جاهزيتها وتميزها في تقديم الخدمات الصحية المتميزة.

يُلاحظ أن الأعداد الكبيرة من المرضى المترددين على المستشفى من أسيوط تُظهر أهمية مكانة المدينة الطبية في تلبية احتياجات السكان المحليين. كما يعكس زيادة عدد المرضى من المناطق الأخرى الثقة المتزايدة في جودة الخدمات التي يقدمها المستشفى.

بالنظر إلى هذه النتائج الإحصائية، يمكن القول بثقة إن المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط تتحدث عن نفسها من خلال النجاحات والإنجازات الملموسة التي حققتها في مجال الرعاية الصحية. تستحق هذه المدينة الاعتراف والتقدير على الدور الهام الذي تلعبه في تحسين حياة الناس والحفاظ على صحتهم في المنطقة.