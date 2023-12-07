إحصائيات مستشفى الراجحي الجامعي بأسيوط خلال عام 2023 .. إنفوجرافيك

تمكنت المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط في عام 2023، من تحقيق إنجازات ملموسة في مجال الرعاية الصحية. وتعد إحصائيات مستشفى الراجحي الجامعي بأسيوط أشهر المؤشرات التي تعكس النجاحات المحققة خلال هذا العام.

في مجال العيادات الخارجية، تمت تقديم خدمات طبية لـ 26,621 مريضًا، مما يعكس الازدهار والرغبة المتزايدة للمجتمع في الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها المدينة الطبية المتكاملة. كما قدمت الأقسام التشخيصية والعلاجية الأشعة لـ 10,874 مريضًا، مما يعكس التزايد في حجم الاحتياجات الطبية في المنطقة.

من جهة أخرى، تمت معالجة 7,629 مريضًا في الأقسام الداخلية للمستشفى خلال العام. وكذلك تم إجراء 435 عملية جراحية بنجاح، ما يعكس مستوى الخبرة والتخصص الذي تتمتع به أطقم الجراحة في المدينة الطبية المتكاملة.

وفي ما يتعلق بالزراعة الكبدية، تم تنفيذ 94 عملية زراعة الكبد بنجاح، مما يشكل إضافة هامة إلى الخدمات الطبية المقدمة في المدينة الطبية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم استقبال 6,903 حالات لإجراء مناظير التشخيصية والعلاجية، وهو رقم يعكس الطلب المتزايد على هذه الخدمات والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التشخيص والعلاج.

جدير بالذكر أن جميع هذه الإنجازات تحققت تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الذي يضع الرعاية الصحية على رأس أجندته. كما يشرف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسيوط على تسهيل التطورات وتحقيق النجاحات في المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط.

تعتبر هذه الإنجازات بمثابة دليل قاطع على قدرة المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط على تقديم خدمات صحية متميزة وتلبية احتياجات المجتمع المحلي. ومن المتوقع أن تستمر المدينة في الازدهار والتطور خلال السنوات القادمة بهدف تعزيز وتحسين رعاية الصحة في المنطقة.