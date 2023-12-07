جامعة أسيوط تواصل الكشف علي مرضي المبادرات الرئاسية بمستشفى الراجحي الجامعي

حقق مستشفى الراجحي الجامعي بأسيوط خلال عام 2023 تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات الصحية. استمرت المبادرات الرئاسية في المستشفى بالتركيز على مجالات الصحة العامة ومكافحة الأمراض المزمنة، وخاصة الفيروسات الكبدية وأمراض الكبد والقولون.

حيث استمرت مستشفى الراجحي الجامعي في أسيوط في تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية ويعمل المستشفى بشكل مستمر على تنفيذ بعض المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية في المجتمع المحلي والتصدي لبعض الأمراض المزمنة والخطيرة.

أحدى المبادرات الرئاسية التي يستمر المستشفى في تنفيذها هي العمل مع لجنة مكافحة فيروسات الكبد، بهدف علاج فيروسات "بي وسي". يتم توفير العناية اللازمة والعلاجات الحديثة لمرضى فيروسات الكبد من خلال التعاون مع اللجنة وتوفير أحدث الأدوية المضادة للفيروس بالتعاون مع اللجنة وتفعيل بروتوكولات العلاج الحديثة للمساعدة في شفاء المرضى. وتعمل اللجنة على توعية المجتمع حول أهمية الوقاية والكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية.

كما يواصل المستشفى العمل في مبادرة الكشف المبكر عن أورام الكبد، حيث يتم متابعة وتقديم الرعاية لما يقارب من 1000 مريض. يتم التشخيص المبكر للأورام وتقديم العلاجات المناسبة بالتعاون مع لجنة مكافحة فيروسات الكبد وتوفير الأدوية الحديثة لمعالجة الأورام.

بالإضافة إلى ذلك، قد انضمت المستشفى لمبادرة الكشف المبكر عن سرطان القولون، حيث تم إنشاء عيادة خاصة لمناظرة الحالات وتقديم الاستشارات اللازمة. يتم تنفيذ عمليات مناظير القولون وإجراء التحاليل اللازمة لتشخيص الحالات في وقت سابق وتوفير العلاج المناسب.

بهذه الطريقة، يعمل مستشفى الراجحي الجامعي على تحقيق رؤية رئيس الجامعة في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة للمجتمع المحلي. ومن خلال توفير الخدمات المتقدمة والتعاون مع اللجان الطبية الخبرة، يسعى المستشفى لمواصلة النجاح وتقديم الرعاية الصحية الفعالة لمرضاه.

يعمل فريق طبي متخصص ومتعاون بشكل وثيق مع لجنة متخصصة في مجال الكبد والأمراض المزمنة لتحقيق نتائج إيجابية في مجال الرعاية الصحية. تم تطوير برامج توعية وتثقيف للمجتمع لتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

من خلال التزامها المستمر بالأبحاث والتطوير الطبي، يستمر مستشفى الراجحي الجامعي في تقديم الرعاية الصحية المتميزة للمجتمع المحلي. وتحت رعاية الدكتور أحمد الراجحي، يعمل الفريق الطبي بكفاءة عالية للحفاظ على معايير الجودة والتميز في الخدمات الصحية المقدمة.