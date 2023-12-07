سكرتير مساعد البحيرة يتابع الإستعدادات بالمقار الإنتخابية بإدكو ورشيد

قام كامل غطاس - سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ،بجولة تفقدية بمركزى إدكو ورشيد بحضور اللواء ياسر مهنا الدميني- رئيس مركز ومدينة رشيد ، و محمد أحمد محجوب - رئيس مركز ومدينة إدكو ،وإبراهيم حمودة - مدير الادارة التعليمية بإدكو ، و الدكتورعماد البنداق مدير الإدارة التعليمية برشيد.

للوقوف على جاهزية جميع المقرات الإنتخابية وتقديم كافة التيسيرات لإدلاء المواطنين بأصواتهم بسهولة ويسر وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين بالعملية الإنتخابية

و تفقد سكرتير مساعد البحيرة، المقار الإنتخابية بإدكو بمدارس (زيتون التجريبية - حبلص - بير قاسم الإبتدائية - الحرية الصباحية - الإبتدائية المشتركة - معهد إدكو الأزهرى - بنى إدكو - سيدى خلف - حراز الإبتدائية - عزبة زيتون الإبتدائية - بنى المعدية - قرية 8 أ- قرية 6 أكتوبر) للتأكد من جاهزيتهم لإستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية

كما تفقد المقرات الإنتخابية بمركز ومدينة رشيد بمدارس( زغلول الإعدادية - على الجارم الرسمية للغات - الجدية المشتركة - ابو بكر الصديق الابتدائية و رشيد الثانوية والاعدادية بنات)

وخلال جولته شدد سكرتير عام مساعد البحيرة على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الإنتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

وقد شهدت جميع اللجان رفع درجة الإستعداد بكافة المقرات و تم تجهيزها بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

يأتي ذلك فى إطار إستعدادات محافظة البحيرة ، للإ نتخابات الرئاسية ،والتى ستنطلق إعتبارا من يوم الأحد الموافق 10ديسمبر وحتى الثلاثاء الموافق 12من ديسمبر الجارى .