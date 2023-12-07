زيادة عدد الحضانات بمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط لـ 48 حضانة

تعد المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط واحدة من الأنجازات الفخرية التي تتحدث عن نفسها. وفي هذا الصدد، تبرز إنجازات مستشفى الأطفال الجامعي خلال العام 2023، حيث شهدت زيادة كبيرة في عدد الأسرة المتوفرة في وحدات العناية المتوسطة والعناية المركزة، إضافة إلى حضانات المبتسرين.

في مجال الرعاية الحثيثة فقد تم زيادة عدد الأسرة بوحدة العناية المتوسطة إلى 18 سريرًا، مما يسهم في توفير رعاية متفاوتة للأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متوسطة الخطورة. وبالمثل، تم زيادة عدد الأسرة بوحدة العناية المركزة إلى 15 سريرًا، وهي وحدة مخصصة للأطفال الذين يعانون من حالات صحية حرجة ويحتاجون إلى رعاية حثيثة ومتابعة مكثفة.

وفيما يتعلق بالحضانات الخاصة بالمبتسرين تم افتتاح مجمع حضانات المبتسرين بالمدينة الطبية، حيث تمت إضافة 48 حضانة جديدة، مما يساهم في رعاية الأطفال المبتسرين وتقديم الرعاية الخاصة التي يحتاجونها في بيئة صحية ملائمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مبادرة هامة في المدينة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، وتهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال، بهدف حمايتهم من المضاعفات المحتملة. ويشمل هذا التشخيص المبكر الأطفال حديثي الولادة، لتأمين العلاج المبكر والمناسب حال ثبت تواجد أعراض وراثية.

ومن جانب آخر ومن أجل تلبية احتياجات المرضى وتوفير الرعاية الصحية بشكل أكثر سهولة وقابلية، تم افتتاح العيادة المسائية التي تقدم خدمات طبية في فترة ما بعد الظهيرة، وذلك لتوفير المزيد من الفرص للمرضى لتلقي العلاج دون الحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة.

لإكمال التطور المستمر، تم ايضاً افتتاح قاعة المؤتمرات الجديدة في المدينة الطبية، وهي تعتبر مكانًا مثاليًا لعقد الندوات والمؤتمرات الطبية والعلمية، وتسهم في تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة بين الأطباء والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية.

مع هذه الإنجازات الملموسة والمتعددة، تثبت المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط ريادتها في مجال توفير الرعاية الصحية الممتازة والمتخصصة للأطفال، وتعزز مكانتها كمرجعية رئيسية للرعاية الطبية في منطقة أسيوط وما حولها.

تجسد جميع هذه الإنجازات التزام المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط بتحقيق الرعاية الطبية المتميزة وتطوير الخدمات الصحية بشكل مستمر. وبفضل هذه الجهود، يستفيد المجتمع المحلي وجميع الأفراد من خدمات طبية عالية الجودة ورعاية متخصصة تلبي احتياجاتهم الصحية بشكل شامل.