جامعة أسيوط.. بالأرقام عدد مرضى الدخول بالأقسام الداخلية عام 2023 بمستشفى الأطفال

تمكنت المدينة الطبية المتكاملة في جامعة أسيوط من تحقيق إنجازات ملموسة خلال العام 2023، ومن بين أبرز هذه الإنجازات تأتي حصاد مستشفى الأطفال الجامعي. ونحن هنا سنسلط الضوء على كمية وجودة الخدمات التي قدمتها المستشفى للمرضى خلال تلك الفترة نستعرض حصاد مستشفى الأطفال الجامعي فيما يتعلق بعدد مرضى الدخول في الأقسام الداخلية.

بدايةً، في وحدة جراحة العظام، تمت معالجة وعلاج 755 حالة مرضية. وتجاوزت أعداد مرضى وحدة الغدد الصماء 265 حالة. وفي وحدة جراحة الأطفال، تم استقبال وعلاج 2579 حالة مرضية. وحظيت وحدة الأطفال حديثي الولادة بعناية ممتازة حيث تم تلقي رعاية طبية لـ 1243 حالة.

وفيما يتعلق بالوراثة، تمت متابعة ومعالجة 1805 حالة مرضية في وحدة الوراثة. وشهدت وحدة الروماتيزم استقبال 359 حالة لتلقي الرعاية. أما في وحدة الصدرية، فقد تمت معالجة 632 حالة مرضية بكفاءة عالية.

علاوة على ذلك، فإن مستشفى الأطفال الجامعي يضم وحدة العناية المتوسطة التي تعنى برعاية المرضى في حالات متوسطة الخطورة، وشهدت الوحدة انخفاضًا في عدد الحالات وصل إلى 994 حالة. وفي وحدة أمراض الدم، تمت معالجة 943 حالة مرضية بنجاح. وقد استقبلت وحدة الكلى 706 حالة ، تليها وحدة العصبية التي تعاملت مع 726 حالة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى وحدة العناية المركزة، حيث تم تلقي رعاية عالية الجودة لـ 335 حالة. وفي وحدة التغذية الوريدية، تمت تلبية احتياجات 264 حالة بشكل فعال. ولم تتأخر وحدة الجهاز الهضمي والإرواء في تلبية احتياجات المرضى، حيث تمت معالجة 533 حالة.

فيما يتعلق بأعداد المرضى الذين تمت استضافتهم في أقسام المستشفى الداخلية، وبالتحديد في وحدة جراحة التجميل، بلغ العدد الإجمالي 296 مريضًا. وهذا يُعد إنجازًا مهمًا يعكس نجاح المستشفى في تقديم خدمات طبية عالية الجودة وفقًا لأعلى المعايير المهنية.

تتمتع المستشفى بفريق طبي مؤهل وذو خبرة يعمل بجدية واجتهاد لتقديم الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال. وتستفيد الوحدة من رعاية رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، وعميد كلية الطب جامعة أسيوط الدكتور علاء عطية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لتحقيق أفضل النتائج.

ويجب أن لا ننسى الدور الهام الذي يلعبه الدكتور إيهاب فوزي كمدير تنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسيوط في إدارة وتطوير الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى. بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته الاستراتيجية، تم تعزيز كفاءة وجودة الرعاية الطبية المقدمة لمرضى الأطفال في مستشفى الأطفال الجامعي.

تعد الإنجازات التي حققها مستشفى الأطفال الجامعي في عام 2023 مدعاة للفخر والاعتزاز. وتؤكد هذه الإنجازات التزام المستشفى بتقديم خدمات طبية استثنائية للأطفال، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز المرافق الصحية في المنطقة. ومع استمرار التفاني والتطوير المستمر للخدمات، فإن المستشفى الجامعي في جامعة أسيوط يتطلع إلى مستقبل واعد في تلبية الاحتياجات الطبية والصحية للأطفال والمجتمع.

تظهر هذه الأرقام الكبيرة أهمية المستشفى الجامعي في تقديم الرعاية الطبية للأطفال في مختلف التخصصات الطبية. وتعكس هذه الإنجازات التزام الفريق الطبي والموظفين بتقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتحسين صحة الأطفال في المنطقة.

إن هذا الحصاد الممتاز يعزز سمعة المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط ويؤكد التزامها بالتطوير المستمر وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمجتمع. ومن المؤكد أن مستقبل المستشفى الجامعي والمدينة الطبية المتكاملة سيشهد المزيد من النجاح والإنجازات في سبيل تحقيق الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة.