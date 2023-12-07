مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط.. بالأرقام عدد المترددين على العيادات الخارجية عام 2023

مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط في صعيد مصر يعتبر أحد المكاسب الهامة في مجال الرعاية الصحية للأطفال في المنطقة. يقدم المستشفى خدمات طبية شاملة للأطفال من جميع الأعمار والتخصصات الطبية المختلفة. ولقد تم تحقيق إنجازات ملحوظة خلال عام 2023، حيث يتم التحدث عنها بالأرقام التي تكشف عن تواجد وتشغيل العديد من العيادات الخارجية في المستشفى.

في عيادة الكلى، استقبلت المستشفى 3995 حالة لتشخيص وعلاج أمراض الكلى لدى الأطفال. كما قدمت العيادات العامة خدماتها لـ 6387 طفلاً. وبالنسبة لعيادة العصبية، تمت معالجة 8776 طفلاً يعانون من اضطرابات عصبية مختلفة. وعلاوة على ذلك، تمت رعاية 6193 حالة مرضية في عيادة أمراض الدم، بينما توفرت العناية الوراثية لـ 2705 حالات.

تعمل عيادة الجهاز الهضمي والإرواء على رعاية الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، واستقبلت العيادة 5648 حالة خلال عام 2023. وقد تم تطعيم 2705 أطفال في عيادة الأطفال الأصحاء التي توفر لقاحات الطفولة. وللحفاظ على اللياقة البدنية للأطفال وتشجيعهم على النشاط البدني، استفاد 2610 طفلاً من خدمات عيادة اللياقة الطبية.

توفر عيادة الإيكو “التصوير بالموجات فوق الصوتية” خدمات تشخيصية مهمة للأطفال، حيث تم إجراء 4015 فحصًا خلال العام الماضي. وقد تمت متابعة حالات أمراض الروماتيزم التي تؤثر على الأطفال في عيادة الروماتيزم، حيث تم علاج 1601 طفلاً. وفيما يتعلق بالغدد الصماء، استقبلت العيادة 2125 حالة لتشخيص ومعالجة اضطرابات هذه الغدة الهامة.

عيادة جراحة التجميل ، وأجرت عمليات جراحية لـ 241 حالة طبية تتطلب تدخل جراحي لتحسين مظهر الأطفال أو إصلاح عيوب خلقية. وعندما يتعلق الأمر بأمراض التغذية ، تم رعاية 4200 طفلًا في عيادة مختصة بهذا الشأن.

استقبلت العيادة المتخصصة في علاج الدرن 106 مريضًا وقدمت عيادة جراحة العظام خدماتها لـ 4451 مريض، فيما استقبلت عيادة جراحة المخ والأعصاب 768 مريض. وبلغ عدد الحالات التي تمت معالجتها في عيادة الكبد 56 حالة. كما تمت متابعة ورعاية 4615 حالة لأطفال حديثي الولادة في عيادة الأطفال الجامعية.

وفي المجال الصدري، تمت معاينة 3892 حالة في عيادة الصدرية. بينما استقبلت عيادة جراحة الأطفال 4779 حالة وأجرت المعالجات اللازمة لهم.

تأتي هذه الإنجازات تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بالجامعة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسيوط

إن هذه الأرقام المذكورة تعكس النجاح الذي حققه مستشفى الأطفال الجامعي بجامعة أسيوط في خدمة المجتمع وتقديم الرعاية الطبية المتخصصة للأطفال وعائلاتهم. وتظهر هذه الإنجازات الكبيرة التزام المستشفى بتحسين صحة الأطفال وضمان توفير الرعاية الطبية على أعلى مستوى ممكن. تستحق إدارة المستشفى وفرق الرعاية الطبية كل الثناء على جهودهم وإنجازاتهم.

تعكس هذه الأرقام العالية للمترددين على العيادات الخارجية في مستشفى الأطفال الجامعي خلال عام ٢٠٢٣ حجم الإقبال الكبير والثقة التي يتمتع بها المستشفى من قبل المرضى وأسرهم. تواصل المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط تقديم رعاية صحية ممتازة وتحقيق النجاح والتميز في مجال الرعاية الصحية في مصر.