الأهلي يعسكر في الإسكندرية استعدادًا لشباب بلوزداد

توجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإسكندرية ، استعدادًا لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري المقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأنهى الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني مارسيل كولر ، مرانه الرئيسي على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم .

مران الأهلي الختامي ..

وخاض الفريق الأحمر مرانه الختامي اليوم على ملعب التتش بحضور وسائل الإعلام في الربع الساعة الأولى وفقاً للقواعد المتبعة في البطولة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحخمر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد ٤ نقاط بعد الفوز على ميدياما الغاني في الجولة الأولى والتعادل أمام يانج أفريكانز في تنزانيا.

بينما يأتي الفريق الجزائري وصيفًا في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.



وتأتي قائمة الأهلي في اللقاء على النحو التالي :

في حراسة المرمى : محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

في خط الدفاع : محمد هاني- محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- خالد عبد الفتاح- علي معلول.

في خط الوسط: إمام عاشور- أليو ديانج- أحمد نبيل كوكا -محمد مجدي أفشة- مروان عطية- عمرو السولية- حسين الشحات- بيرسي تاو- طاهر محمد طاهر- كريم فؤاد.

في الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا- صلاح محسن- أنتوني موديست.