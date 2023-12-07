موعد بدء الصمت الانتخابي للداخل بانتخابات الرئاسة 2024

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، موعد بدء الصمت الانتخابى للداخل بانتخابات الرئاسة 2024.



وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أن فترة الصمت الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، يوم غد الجمعة، والتى تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر.

والمقصود من الصمت الانتخابي ومغزاه، هو إتاحة الساحة للناخب للتركيز فى اختيار المرشح الذى يرغب فى ترشيحه دون التأثير عليه.

قبل عملية التصويت بيومين



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الصمت الانتخابى قبل عملية التصويت بيومين والمحدد لهما 8 و9 ديسمبر وفق القانون وما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات فى جدولها الزمنى الخاص بـ الانتخابات الرئاسية.



فيما يحظر خلال هذه الفترة ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه.



أهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرشحين جميعا وحملاتهم الرسمية، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها وعدم الإخلال بها، حرصا على سلامة العملية الانتخابية وعدم تعرضهم لإجراءات قانونية قد يتم اتخاذها إذا ثبت وقوع مخالفات من جانبهم.

وتقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.