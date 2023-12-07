22179 مترددًا على وحدة الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط في 2023

حققت المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط في عام 2023 نجاحا ملحوظا في تقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى.

واحدة من أبرز إنجازاتها هي زيادة في عدد مرضى الدخول إلى وحدة الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط.

في عام 2023، تم تسجيل إجمالي 22179 مترددًا على وحدة الاستقبال والطوارئ، مما يدل على الثقة الكبيرة التي حظيت بها المدينة الطبية المتكاملة من قِبل المجتمع المحلي والمرضى. يجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام هي نتيجة الجهود المبذولة من قِبل الفريق الطبي المؤهل والمتخصص الذي يعمل في المدينة.

تأتي هذه الإنجازات تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والذي يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يقود الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب في جامعة أسيوط، مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ويعمل على تحقيق التطورات والتحسينات في البنية التحتية الطبية.

يعمل الدكتور إيهاب فوزي بمثابة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية في أسيوط، ويركز جهوده على تحسين الخدمات وتنظيم إجراءات العلاج والرعاية الصحية في المدينة الطبية. بفضل تنسيق جهود هؤلاء القادة الرئيسيين، تم تحقيق نجاح ملموس في تلبية احتياجات المرضى وتقديم رعاية طبية ممتازة.

تعد المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط نموذجًا يُحتذى به في تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر. توفر المستشفيات الجامعية في المدينة خدمات طبية متنوعة وشاملة، بما في ذلك الجراحة والتشخيص والعلاج والتأهيل، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى والمجتمع بأكمله.

باختصار، فإن المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط تُعد وجهة حقيقية للرعاية الصحية في المنطقة، حيث تقدم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى. تستمر الإنجازات في النمو، ونتوقع رؤية المزيد من التحسينات والتقدم في المستقبل، بفضل التزام الفريق الطبي والإداري في المدينة بتطوير الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المجتمع.