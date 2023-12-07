الأهلي يطلب من اتحاد الكرة ردًّا عاجلًا في مخالفة لوائح "فيفا"

أرسل النادي الأهلي مذكرة اليوم لاتحاد الكرة يطلب فيها ردًّا عاجلًا بخصوص ما جرى من مخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بخصوص الواقعة التي جرت بإحدى مباريات الأهلي في الدوري الموسم الماضي بملعب الدفاع الجوي يوم 23-7-2023.

وجاء في المذكرة أن الواقعة المشار إليها والتي كان أحد أطرافها اللاعب حسين الشحات وقعت ضمن أحداث اللقاء، كما هو ثابت في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى هذا بوضوح في خطاب تلقاه النادي من اتحاد الكرة يوم 24-7-2023، والذي يفيد أن لجنة المسابقات اضطلعت بمسئولياتها ونظرت الواقعة بما يتفق مع بنود لائحة المسابقات (مادة 2)، واستندت إلى تقرير المراقب وقررت إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، هذا فضلًا عن قيام النادي بتوقيع عقوبة مالية أخرى على اللاعب وتم خصم نصف مليون جنيه من مستحقاته.

لكن فوجئ النادي مؤخرًا باستدعاء حسين الشحات لنيابة القاهرة الجديدة الكلية للتحقيق معه في ذات الواقعة، وذلك بالمخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي، والتي لا تجيز للأندية والمسئولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم (مادة 38 من لائحة الانضباط).

وأن ما جرى من الطرف المخالف (اللاعب والنادي) هو انتهاك للقواعد المنظمة لشئون اللعبة، ونقل ما يحدث من خلافات في الملاعب الرياضية إلى ساحة المحاكم الجنائية، والتي أكد النادي على تقديره الكامل لها.

وشدد الأهلي في مذكرته المتكاملة على ضرورة الرد العاجل والإفادة بما تم لائحيًّا بهذا الخصوص، لاتخاذ ما يراه مناسبًا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب حسين الشحات.