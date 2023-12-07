صدر حديثًا بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن سلسلة (رؤية) للنشء كتاب: "أركان الإيمان " باللغة الفرنسية، والذي يعد أحدث إصدارات سلسلة رؤية للنشء.

أوضح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن الإصدار من إعداد الكاتب مصطفى غنايم، والرسوم للفنانة رشا منير، والتلوين للفنان تامر شاهين، وقدم له الدكتور محمد مختار جمعة بمقدمة جاء فيها: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد، فعندما سأل سيدنا جبريل (عليه السلام) سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الإسلام أجابه (عليه الصلاة والسلام) بقوله: "الْإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، وعندما سأله عن الإيمان أجابه (عليه الصلاة والسلام) بقوله: "أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ".

كتاب "أركان الإيمان" باللغة الفرنسية أحدث إصدارات (رؤية) للنشء

كتاب "أركان الإيمان" باللغة الفرنسية أحدث إصدارات (رؤية) للنشء

أضاف وزير الأوقاف: "وقد سبق للكاتب الكبير مصطفى غنايم أن قدم لأبنائنا وبناتنا كتابه القيم "أركان الإسلام" ضمن هذه السلسة الرائعة المتميزة، وفي هذا الإصدار يقدم أركان الإيمان مستمدًا أفكاره الأساسية من كتابنا "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" في أسلوب قصصي شيق وممتع ، مما يجعل منه إضافة حقيقية إلى مكتبة الطفل بصفة عامة وسلسلة رؤية للنشء بصفة خاصة".