اليوم.. بدء الصمت الانتخابى وتوقف الحملات الدعائية لمرشحى الرئاسة

تبدأ غداً فترة الصمت الدعائى فى الداخل فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وتتوقف فيها كل أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعى تمهيداً لانطلاق عملية التصويت المقررة بحسب الجدول الزمنى المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء) 10 و11 و12 من ديسمبر الحالى.

وحدد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية فترة الصمت الدعائى يومى الجمعة والسبت الموافقين 8 و9 ديسمبر وقبل يومين من عملية الاقتراع من الساعة 12 صباحاً، يحظر خلالهما ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركيز والتريث فى اختيار المرشح الراغب فى انتخابه دون ضغوط أو توجيه وبحرية تامة.

وتجرى الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وتنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وما يتعلق بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر، وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، ويتم البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر.

كما تحدد إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 ونشرها فى الجريدة الرسمية الاثنين يوم الموافق 18 ديسمبر الحالى.

كما حدد الجدول الزمنى يومى 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا 10 أيام تبدأ من يوم 21 حتى يوم 30 ديسمبر.

قال المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة انتهت من كل الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية الخاصة بانتخابات الرئاسة فى الداخل، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بـ15 ألف قاضٍ من أصل 26 ألف قاضٍ على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما تم استحداث طرق خاصة لذوى الإعاقة السمعية، وطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية، وبلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقراً انتخابياً عبارة عن مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بها 11631 لجنة فرعية.

وقال «بندارى»: إن الهيئة وجهت الدعوات لكل الجهات المعنية بالانتخابات والسفارات لمتابعة الانتخابات، مضيفاً أنه تمت الموافقة على طلبات 24 سفارة و67 دبلوماسياً متابعاً العملية و68 منظمة محلية و22340 متابعاً محلياً و220 متابعاً دولياً و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالات وصحف وقنوات شملت 4218 متابعاً إعلامياً و72 وسيلة محلية و428 متابعاً للتغطية الإعلامية للتغطية الانتخابات الرئاسية.

وأكد «بندارى» أن الهيئة تلقت طلبات لتقريب المقرات الانتخابية لـلمواطنين، وأن هذه الطلبات وصلت لـ 5550 طلبا، وتمت الاستجابة لها جميعاً.

وقال إنه تم حصر الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خارج مصر، وحالياً يتم رفعهم من لجانهم التصويت المقيدين بها فى الداخل لاستبعادهم من التصويت مرة أخرى.

وأوضح أن المواطن الذى لم يتمكن من الإدلاء بصوته خارج مصر، يستطيع الإدلاء بصوته فى الداخل.

وأشار إلى أن غرفة العمليات منعقدة بصفة مستمرة فى متابعة العملية الانتخابية أولاً فأولاً، وبداية من أول يوم انتخاب ستكون غرفة العمليات منعقدة بصفة مستمرة من بداية الفتح حتى تمام الانتهاء على مدار الـ3 أيام.

وأضاف «بندارى» أنه تم تحديد مقرات بالمناطق الصناعية لتقليل الكثافات على اللجان، لافتاً إلى أن كل مواطن يحق له الآن الاستعلام عن مقر انتخابه، ومقر المغتربين، من خلال موقع الهيئة الوطنية، وأشار إلى أنه بداية من مساء غد سيتم نقل القضاة المشرفين على الانتخابات للمقار الانتخابية، مطالباً جموع المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.