الخميس 07/ديسمبر/2023 - 07:56 م 12/7/2023 7:56:41 PM

التصويت فى انتخابات الرئاسة والحرص على إخراجها بالصورة التى تليق بحضارتنا الضاربة فى عمق التاريخ بوعى وأصالة هى صك الوطنية الحقة لكل مصرى شريف يعرف ما له وما عليه.. وكما شاهدنا حرص المصريين فى الخارج على المشاركة فى هذا الاستحقاق الرفيع وإصرار الرجال والنساء والشباب وبرفقتهم الأطفال بساحات التصويت فى مشهد يعبر عن عمق التواصل رغم الغربة وتأكيدًا على أن المصرى فى أى مكان يضع مستقبل مصر بعمق وعيه واهتمامه.

أتمنى أن يكون حرصنا نحن فى الداخل وبجميع محافظات مصر، بريفها وحضرها على التواجد والمشاركة بحماس وإيجابية فى هذا العرس الديمقراطى، نعم سيكون عرسا بحرصنا على التواجد وممارسة المواطنة الحقة بالتصويت لصالح المرشح الرئاسى الذى تراه مناسبا لقيادة السفينة خلال الست سنوات القادمة.

نحن نطالب بوعى صادق ممارسة المواطنة فى أبسط وأوضح صورها، والمتمثلة فى حرصنا على التصويت والإدلاء بصوتنا بالصندوق الذى يجلس عليه قاضيا يمارس العدالة بكل ديمقراطية وشفافية.

مصر على مدار 3 أيام ستفتح ذراعيها لاستقبالك فى اللجان التى تنتظرك بكل وطنية، فخلال الأسابيع الماضية قامت المحافظات بكل مسئوليها التنفيذيين، بإعداد وتجهيز اللجان والصناديق وأماكن استراحات المشرفين وتأمينها حتى تنتهى الانتخابات على خير وسلام.

بقى أن يقوم المواطن بممارسة حقه وأن يذهب للإدلاء بصوته للمرشح الذى يختاره بوعى وضمير وهذا أقل ما يجب علينا القيام به من أجل مصر المحروسة.

مشاركتك ستعطى لك الحق فى الاختيار وأن تنتقد السلبيات وتطلب بقلب جامد، إيجابيتك هى مناط مسئوليتك فلا يحق للمواطن السلبى أن يطلب وينتقد، إيجابية الوطن تنتصر من خلال إيجابية المواطن وإرادته التى تعبر عنه وبصوته الحر وتلك هى الديمقراطية فى أبسط صورها، الشعب ينتخب الرئيس والرئيس يستمد قوته من أصوات شعبه ومن زخم تأييده له، أصوات الملايين هى التى تجعل رئيسنا يقول كلمتنا التى تعبر عن مصر فى كل القضايا السياسية والإقتصادية، هى التى تجعل العالم يحترم قرار وإرادة مصر ورئيسها وتذعن له بل وتحترم إرادته الحرة وعلى كل المستويات لاسيما مع الظروف الصعبة التى يعيشها العالم بين حروب وخطط وأطماع، وإرادة الشعب هى القادرة على حسم هذه الأمور بما يحقق مصالحنا العليا والتى تتوافق مع رغباتنا كشعب.. ويا مسهل.