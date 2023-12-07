"تربية نوعية بأسيوط" تنظم حفل ختام المبادرة الطلابية "فيد وأستفيد"

نظمت كلية التربية النوعية في جامعة أسيوط، بالتعاون مع وحدة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، حفل ختام فعاليات المبادرة الطلابية "فيد واستفيد" وتوزيع الشهادات على كليات الجامعة المشاركة. حضر الحفل نائب رئيس جامعة أسيوط وعمداء كليات جامعة أسيوط في قاعة حمام السباحة بالقرية الأولمبية.

أكد الدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية في جامعة أسيوط، بأن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستفادة المتبادلة بين الطلاب وتعزيز قدراتهم المعرفية والمهارية. وفي هذا السياق، تم تنظيم سلسلة من الورش التدريبية والندوات والمحاضرات التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب في مجالات متنوعة مثل القيادة، والتواصل، والتنمية البشرية.

الحفل تم تنظيمه تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبإشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية في جامعة أسيوط.

وحضر الحفل أيضًا الدكتورة ياسمين الكحكي، وكيل كلية التربية النوعية في جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة أسيوط.



تم إعداد وتنفيذ الحفل من قبل محمد سيد، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام في جامعة أسيوط، وغادة وحيد، مدير رعاية شباب كلية التربية النوعية في جامعة أسيوط.

وأشار الدكتور وجدي إلى أن الفعاليات قد شملت العديد من الأنشطة الممتعة والمفيدة، مثل لعب دور الأدوار، وورش عمل تفاعلية، ومناقشات مجموعات صغيرة. وقد استفاد الطلاب من هذه الفعاليات بشكل كبير حيث تمكنوا من تطوير مهاراتهم الاجتماعية والتفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات.

وأضاف الدكتور وجدي بأنه في نهاية الفعاليات تم توزيع الشهادات على الكليات المشاركة في المبادرة، وتم تكريم الفائزين في بعض الأنشطة والمسابقات التي أقيمت خلال فترة المبادرة. وأعرب الحضور عن سعادتهم بالنجاح الذي حققته المبادرة وتأثيرها الإيجابي على الطلاب.

وقد أعرب الدكتور وجدي رفعت عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه المبادرة، مشيداً بدورهم الفعال في تحقيق أهدافها. وأعرب عن أمله في أن يستمر العمل المشترك بين الجامعة والطلاب في تنظيم فعاليات مماثلة في المستقبل لتعزيز الروح الجماعية وتطوير قدرات الطلاب.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات