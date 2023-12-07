العجوز الأقدم من إسرائيل.. استشهاد الفلسطينية هادية نصار| جيش الاحتلال خطف روحها أمام منزلها (فيديو)

أفجع المصور الصحفي الفلسطيني، صالح الجعفراوي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانه خبر وفاة العجوز الفلسطينية الحاجة هادية نصار، بطلة الفيديو الشهي "أنا أقدم من إسرائيل"، وذلك خلال منشور شاركه عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

استشهاد العجوز الفلسطينية هادية نصار برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي:

أعاد الجعفراوي، نشر مقطع الفيديو الذي اشتهرت به العجوز الفلسطينية، وأرفقه بتعليق قائلًا: "استشهدت يا حبيبتي يا حجتي، الله يرحمك ويجعل مثواكي الجنة، أنتي اللى حكيتيلي اسمك صالح وأنت صالح".

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العجوز الفلسطينية هادية نصار والمصور الفلسطيني صالح الجعفراوي

وأفادت مصادر إعلامية، أن جيش الإحتلال الإسرائيلي استهدف الحاجة هادية وقنصها على باب منزلها لتلفظ أنفاسها الأخيرة على الفور وتفارق الحياة عن عمر ناهز 79 عامًا.

العجوز الفلسطينية هادية نصار

ونعى الجيران والأقارب والأصدقاء والأهالي الحاجة هادية نصار عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين استهدافها، مشيدين بجمالها ووطنيتها وأخلاقها الحميدة التي كانت سبب في تربعها في قلوب الملايين.

العجوز الفلسطينية هادية نصار

من هي العجوز الفلسطينية هادية نصار؟

الحاجة هادية نصار ذات العيون الخضراء، والملامح الفلسطينية الصافية العذبة، من مواليد عام 1944، أي قبل النكبة ب 4 أعوام، ما دفع الكثيرون لتلقيبها بـ"السيدة الأقدم من إسرائيل".

العجوز الفلسطينية هادية نصار

زادت شهرة العجوز الفلسطينية عقب لقائها المميز مع المصور الفلسطيني صالح الجعفراوي، منذ أكثر من شهر قبل استشهادها اليوم، وذلك أثناء زيارته لها في المستشفى بينما كانت تتعالج من كسور في يديها وإصابه طفيفة في وجهها الأبيض، عقب إصابتها نتيجة قصف جيش الاحتلال الغاشم في الأحداث الجارية منذ 7 أكتوبر الماضي.

العجوز الفلسطينية هادية نصار والمصور صالح الجعفراوي

وظهر الجعفراوي في الفيديو وهو يداعبها ويمازحها قائلاً "جاي أطقس عليكي، عيونك زرق بتجنني وعسل" لترد عليه بخجل: "عيناي خضراوتين"، ثم أخرج بعدها شهادة ميلادها قائلًا: "أنتي اتولدتي سنة 44، يعني مواليد قبل النكبة، عمرك أقدم من الاحتلال الإسرائيلي".

كما أعربت الحاجة هادية عن حبها الشديد لموطنها فلسطين حيث قالت: "متمسكة في الأرض.. بلدي لو شحت عليا مرية وأهلي لو قسيوا عليا حنايا"، ما أبرز شدة تمسكها بأرضها وأرض أجدادها، ليختتموا حديثهم بقوله أن غزة سوف تحيا مهما كثرت الأوجاع بقطاع غزة.

العجوز الفلسطينية هادية نصار

عدد شهداء ومصابي فلسطين منذ الطوفان الأقصى وحتى الآن:

جدير بالذكر أن أحداث طوفان الأقصى راح ضحيتها منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن 17 ألفًا و177 شهيدًا، وأكثر من 46 ألف إصابة، وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية.