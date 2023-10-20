غزة ستبقى حرة فلسطين عربية.. عجوز يبكي بحرقة وسط ملايين المصريين
لم يتمالك العجوز دموعه وسط الهتافات الحماسية حتى ذرفت عينيه بالدموع وقبلها قلبه دعمًا لفلسطين وأهل غزة، بعدما احتشد الملايين من أبناء مصر في شارع النصر بمدينة نصر وتعالت شعاراتهم وهتافاتهم دعمًا لفلسطين وغزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة شهد شارع النصر بمدينة نصر احتشاد الآلاف من أبناء مصر، وتعالت هتافاتهم تعبيرًا عن الغضب مما يلحق بالفلسطينيين في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية من ضربات الكيان المحتل، ومن بين هذه الهتافات: “بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين.. سينا سينا مش هنسيب أراضينا”.
وفي السياق ذاته، أكد أحد الشباب الفلسطينين المتواجد وسط الآلاف من المواطنين بشارع النصر أمام المنصة بمدينة نصر، بأنه الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه وغزة فالجنة أقرب إليهم من سيناء وباقون في أرضهم حتى الموت.