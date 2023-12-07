جامعة أسيوط تنظم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكليات

نظمت إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات جامعة أسيوط والطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة المرحلة النهائية للمسابقة للعام الجامعي 2024/2023. تمت الفعاليات في قاعة المناقشات بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط.

تألفت لجنة التحكيم من الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة والدكتور جمال بدر وكيل كلية العلوم لشؤون الدراسات العليا والدكتور رجب محمد كحلاوي وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب. يشرف على النشاط في جامعة أسيوط ولاء حسني حسانين ومحمد عبد الحكم عبد الحفيظ ونهلة محمد محمد ومصطفى محمد ومحمد مهران.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وأحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب. تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. تم إعداد وتنفيذ الفعاليات بواسطة أميمة إبراهيم خالد مديرة إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بجامعة أسيوط، وتم توثيقها بواسطة نصر الدين في وحدة العلاقات العامة والإعلام بجامعة أسيوط.

ثم تم تنظيم مرحلة التصفيات، حيث قدم كل مشاركة عرضًا عن نفسها وإنجازاتها وأهدافها، تحت إشراف اللجنة التحكيم. تم تقييم المشاركين بناءً على الحجج والمهارات الشخصية والاتصال الجيد والتمثيل الجيد.

في المرحلة النهائية من المسابقة التي أقيمت في الفترة من 26 نوفمبر إلى 7 ديسمبر، تم تنظيم حفل توزيع الجوائز للفائزين. تم الإعلان عن الفائزين في تصنيفات مختلفة، بما في ذلك أفضل طالب وطالبة مثاليين على مستوى الكليات وأفضل طالب وطالبة ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة.

تسهم مثل هذه المسابقات في تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب وتشجيعهم على تحقيق التفوق الأكاديمي والمساهمة في الحياة المجتمعية. كما تساهم في رفع مستوى الوعي بقضايا ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة وتعزيز التسامح والاحترام للتنوع في المجتمع الجامعي.

نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى كليات جامعة اسيوط والطلاب ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة، من المتوقع أن تستمر المسابقة في الأعوام القادمة، بهدف تشجيع المزيد من الطلاب والطالبات على تحقيق التميز والتأثير الإيجابي في المجتمع الجامعي.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات