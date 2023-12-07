كيف تحمي نفسك من التوتر.. علماء يقدمون النصائح

أشار الخبراء لموقع MedicForum إلى أن العواقب تتفاقم أكثر عندما لا يهدأ التوتر، ولا يتخذ الشخص أي إجراءات للتغلب عليه ويدمر التوتر علاقاتنا مع أحبائنا ويؤدي إلى فشلنا في مسؤولياتنا كأهل أو زوج أو موظف.

وفي وقت قصير نسبياً يؤدي التوتر إلى ظهور أعراض جسدية مثل فقدان الشهية، والأرق، وزيادة التعب، وضيق التنفس، وعلامات القلق ثم هناك مرض ارتفاع ضغط الدم مع ارتفاع ضغط الدم والاستعداد للإصابة بالنوبات القلبية.

وكيفية التعامل مع ظاهرة حديثة مثل الإجهاد؟ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واليوغا، والموسيقى، وأخذ الحمامات الدافئة والاستحمام المتباين، وكأس أو كوبين من الكحول، والتحدث مع الأصدقاء أو المحلل النفسي - كل هذا يمكن أن يساعد.

ولكن هل هناك وسائل أخرى دون المخاطرة بأن تصبح مدمنًا على الكحول، أو تضيع الكثير من المال على محلل نفسي، والذي، علاوة على ذلك، يمكن أن يجعلك تعتمد عليه؟

ولحسن الحظ، فقد اعتنت بنا الطبيعة هنا أيضًا، حيث قدمت لنا مستحضرًا عشبيًا مذهلاً - الأشواغاندا، والذي يظهر نتائج مذهلة في استعادة قدرة الجسم الطبيعية على التعامل مع التوتر.

مكملات الأشواغاندا ليس لها أي آثار جانبية وهي آمنة لتناولها ولها تأثير مجدد وتسمح لك بحل المشكلات الناشئة قبل أن تستنزفنا وإذن ربما لن تحتاج إلى عزل الضوضاء عن جيرانك وسيتم الحفاظ على أعصابك دون نفقات باهظة وسيبقى شعرك خصباً وجميلاً.