ندوة تثقيفية تحت عنوان "التطور فى استخدام تكنولوجيا المعلومات للوقاية من الفساد ومكافحته"

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ندوة تثقيفية تحت عنوان "التطور في استخدامات التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومكافحته - ملامح الجمهورية الجديدة" بمقر الأكاديمية. ، بهدف التعرف علي أهمية الاستخدامات التكنولوجية لدعم سبل الوقاية من الفساد، وذلك بمناسبة فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذى اتخذته الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام .

وخلال فعاليات الندوة ناقش الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والمحاضر ببرنامج ماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد بالأكاديمية ، دور تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تعظيم جهود الحوكمة والحد من الفساد، وكيفية تأثير هذه التطبيقات في تطوير نماذج العمل والحد من الفساد.

ثم استعرضت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، متطلبات التحول نحو الحكومة الرقمية مع تتبع رحلة مصر في توظيف التكنولوجيا الناشئة لرفع كفاءة الخدمات الاستباقية. كما تناول الوكيل خالد زورة، رئيس قطاع التحول الرقمي والبنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية، منهجية مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية والدروس المستفادة من مراحل التنفيذ بما شملته من فرص وتحديات.

وفي خلال الندوة تم عرض فيلمًا يطرح جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية، ودورها المحوري في نشر المعرفة النظرية والعملية في مجالات منع ومكافحة الفساد لرفع كفاءة الأفراد والأجهزة ذات الصلة من خلال ضمان مواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية.

شهدت الندوة مشاركة من كبار المحاضرين في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية بجهود منع ومكافحة الفساد، متمثلة في الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والشباب والأكاديميين. وممثلين عن بعض الجهات الدولية المعنيه .

تأتي هذه الندوه فى إطار تبنى هيئة الرقابة الإدارية رؤية تثمّن الالتزام الدولي المشترك بتوحيد الجهود لاستئصال معوقات التنمية من خلال تعزيز سبل منع الفساد والوقاية منه.