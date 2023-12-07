مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط ينظم ندوات لطلاب كليتي الطب والتربية الرياضية

نظم مركز دراسات المستقبل بالتعاون مع إدارة التثقيف السياسي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط سلسلة ندوات لطلاب كليات جامعة أسيوط.

تم عقد الندوة الخامسة من الندوات التوعوية لطلاب جامعة أسيوط في كلية الطب بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب والدكتور محمد عبد الرحمن وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث. وقد قدم الندوة الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة السابق وشهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

واستهل الدكتور علاء عطية الندوة بكلمة ترحيبية، حيث أشاد بالجهود المبذولة في تنظيم هذه السلسلة من الندوات التوعوية التي تهدف إلى توعية الطلاب وتثقيفهم في قضايا تهمهم في حياتهم اليومية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الشخصية.

واستكمل الدكتور محمد عبد الرحمن المحاضرة الأولى في الندوة، حيث تحدث عن أهمية الثقافة السياسية وتأثيرها في حياة الفرد والمجتمع. تناولت المحاضرة أيضًا مفهوم الديمقراطية وأهميتها في تحقيق توازن القوى وحماية حقوق الأفراد والحفاظ على الحريات العامة. كما تم مناقشة الدور الذي يمكن للشباب أن يلعبه في عملية صناعة القرارات السياسية والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

بعدها، قدمت الدكتورة أماني عمر محاضرة حول الاتجاهات السياسية المعاصرة والتحولات التي تشهدها الساحة السياسية في العالم. تطرقت المحاضرة إلى النظريات السياسية المختلفة وتأثيرها على صناعة السياسات واتجاهات الحكومات.

وتم عقد الندوة السادسة من الندوات التوعوية في كلية التربية الرياضية بحضور الدكتور عماد سمير عميد الكلية والدكتور ياسر حسن حامد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أحمد خضري وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث. تمت الندوة تحت عنوان "مصر تنتخب .. حق الشباب في المشاركة في الانتخابات الرئاسية" في كلية التربية الرياضية. حضرها الدكتور محمد أحمد عدوي مدير مركز دراسات المستقبل والدكتور أحمد شوري من قسم العلوم السياسية بكلية التجارة وشهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

تمت الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وأحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط. وقد تم إعداد وتنفيذ الندوة بواسطة أحمد شعبان مدير إدارة التثقيف السياسي بجامعة أسيوط.

واختتمت الندوات بفتح باب الحوار والنقاش، حيث تم توفير فرصة للطلاب لطرح أسئلتهم والتعبير عن آرائهم في المواضيع المطروحة في الندوة. وقد استفاد الطلاب بشكل كبير من هذه التجربة التعليمية المثمرة والتي ساهمت في زيادة وعيهم السياسي وتطوير قدراتهم الشخصية.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات