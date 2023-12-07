تطهير المقرات الإنتخابية بمراكز محافظة قنا

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، بتطهير وتعقيم جميع المراكز الإنتخابية علي مستوي المحافظة، وذلك وإستكمالأ للجهود المبذولة نحو تحقيق الإستحقاق الإنتخابي لرئيس الجمهورية والمقرر عقدة خلال الفترة من ١٢ وحتي ١٤ ديسمبر الجاري.

وأوضح بدران أن فريق الوقائي والأمراض المتوطنة، قد قاموا بعمل خطة موسعة لضمان تطهير كافة المقرات الإنتخابية من خلال الرش بأجهزة الرش المختلفة، وذلك بهدف القضاء علي الحشرات ومسببات الأمراض المختلفة وتعقيم أماكن الإستراحات بتلك المقار الإنتخابية.

وأضاف بدران إلي إستمرار عمليات التطهير خلال أيام الإنتخابات لضمان عدم إنتقال الأمراض والحفاظ علي الصحة العامة للناخبين خلال الإنتخابات.