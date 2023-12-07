"تمريض أسيوط" تنظم معرضًا خيريًا للملابس الجاهزة ومعمل تدريب افتراضي للطلاب بالكلية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة المتواصل علي دعم أبنائها الطلاب فى مختلف الخدمات والقطاعات، وذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للجامعة، والتي تعد صورة من صور التكافل الاجتماعي والدعم ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور.

المنشاوي: الجامعة حريصة على رعاية طلابها وتخفيف الأعباء المادية عنهم

وفي هذا الإطار افتتح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فعاليات المعرض الخيري الرابع والعشرون، والذي تنظمه كلية التمريض بصالة الأنشطة الطلابية بمبنى المعامل بالكلية، بإشراف الدكتورة سماح محمد عبد الله عميد كلية التمريض، والدكتورة فاطمة رشدي محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حكمت إبراهيم عبد الكريم منسق الأنشطة الطلابية والدكتورة نعمة محمد المغربى مستشار اللجنة الاجتماعية، والأستاذة إيمان غدير مصطفي مدير رعاية الشباب بالكلية، ومشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وأعضاء اتحاد الطلاب وطلبة الكلية

وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن سعادته بالمنتجات المعروضة داخل المعرض، والتي تعكس حرص إدارة الجامعة علي تقديم أفضل خدمة لكافة الطلاب علي مدار العام، وتحقيق الدور المجتمعي للجامعة بهدف الوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب والسعي الدائم لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية

وأوضحت الدكتورة سماح محمد عبد الله أن المعرض في نسخته الرابعة والعشرون يعد نجاحاً يضاف للكلية ويؤكد حرصها على توفير العديد من المنتجات للطلاب بأسعار زهيدة تناسب قدرات عدد من الطلاب غير القادرين وتلبي احتياجاتهم ومنها الملابس, حيث أن المعرض يقام كل عام بالجهود الذاتية لأعضاء هيئة تدريس بالكلية.

جدير بالذكر أن المعرض يقام مرتين خلال العام الدراسي، كما تم افتتاح معمل التدريب الافتراضى لتدريب طلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والبحوث، وكذلك افتتاح معمل الإنعاش القلب الرئوي والمعتمد من الجمعية الأمريكية والذى يعد المركز الأول على مستوى كليات التمريض بالجامعات المصرية. وياتى ذلك فى إطار دور الكلية الرائد في مختلف المجالات والتخصصات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات