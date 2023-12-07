جامعة أسيوط تفتتح قاعة المكتشف الصغير بحضانة كلية التربية للطفولة المبكرة

ضمن فاعليات ملتقى الروضات الأول

افتتحت جامعة أسيوط قاعة المكتشف الصغير بحضانة كلية التربية للطفولة المبكرة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، شهد الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

المنشاوي: توظيف ما تملكه كليات الجامعة من خبرات وإمكانيات مادية وبشرية لخدمة المجتمع

أكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، حرص جامعة أسيوط على تحقيق تطوير شامل داخل الجامعة، واتخاذ خطوات كبيرة في مسيرة التوسع والتطوير، وتوظيف ما تملكه من خبرات وإمكانيات مادية وبشرية لخدمة المجتمع، مشيدًا بدور كلية التربية للطفولة المبكرة، وأنشطتها المتميزة لدعم الطفل، والمرتكزة على أسس أكاديمية، وعلمية رائدة، تسهم فى الارتقاء بشخصيته، وتنمية قدراته منذ نشأته.

ومن جانبه ، أعرب الدكتور محمود عبد العليم، عن سعادته بمشاركة الأطفال في حفل افتتاح قاعة المكتشف الصغير ، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على استمرار دعمها لكلية التربية للطفولة المبكرة فى مختلف فعالياتها و أنشطتها.

وأوضحت الدكتورة يارا إبراهيم،أن قاعة المكتشف الصغير إحدى قاعات حضانة كلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة ،وتم تطويرها وتجديدها لبعض الأثاث والمفروشات، ودهانات الحوائط، إلى جانب تحديث الوسائل التعليمية والترفيهية والعلمية ، لجذب الأطفال من أبناء العاملين بجامعة أسيوط وخارجها ،مشيدة بحرص إدارة الجامعة على دعم الكلية ومختلف أنشطتها وعلى تطوير الروضة والإهتمام بالأطفال ورعايتهم.

جدير بالذكر، شهد الإفتتاح حضور الدكتورة نجوان عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ماجدة هاشم العميد الأسبق للكلية، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ حسام الدين جلال أمين الكلية، والأستاذة مروة جعفر مديرة الحضانة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية ، ومشرفات وعاملات الروضة.

جانب من افتتاح القاعة