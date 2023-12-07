زراعة الغربية تكثف جهودها لمتابعة موسم الزراعات الشتوية

كثفت زراعة الغربية جهودها لمتابعة موسم زراعة القمح والزراعات الشتوية القائمة والاطمئنان على توفير التقاوى الجيده المعتمده ، ومتابعه حوكمه الاسمده ومدى توافرها ، وتطهير الترع والمصارف والمراوى والمصارف الخاصه

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات معالى الوزيرالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة بالانتشار في المحافظات وتكثيف المرور الميداني والتواجد مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة محصول القمح بالتقاوى الجيدة المعتمدة لضمان زيادة الإنتاجية والمساهمة في رفع مستوى معيشة المزارعين

قام اليوم الدكتور خالد ابوشادى وكيل زراعة الغربية يرافقه الدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بزيارة الى محافظة الغربيه ويرافقه لجنه من قيادات المديريه حيث قاموا بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة الغربيه وتم الاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقا للخريطة الصنفية والمرور على بعض الحقول للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الانبات ، وكان قد وجه معالى الوزير قيادات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الأيام حيث يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائى ، وأكد معالى الوزير على ضرورة التواجد مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين مشيرا إلى ان الوزارة تبنت برنامجا طموحا في انتاج تقاوى القمح تكفي لزراعة كل المساحة المستهدفة

وتم أثناء المرور بتوعيه المزارعين ان سعر الضمان ١٦٠٠ جنية للاردب هو سعر استرشاديا فقط بمعنى ان الدولة ملتزمة بالأسعار العالمية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين ، وكان وقد وجه معالى الوزير بضرورة الوصول للناس في مواقعهم على أرض الواقع لحل مشاكلهم وكذلك التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وحتى الحصاد من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية ، وتم زراعة١٠٠٢٠٠٩الف فدان قمح من المستهدف حتى تاريخه

#م/ وليدإبراهيم أبوسرية

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