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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القوات المسلحة تنظم حملة توعية "تصدوا معنا" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم حملة توعية "تصدوا معنا"

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حملة توعية بعنوان "تصدوا معنا" والتى تستهدف توعية الشباب بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع والحملات المعادية التى تستهدف التأثير السلبى على المجتمع المصرى ، وذلك من خلال تنظيم العديد من المحاضرات ولقاءات التوعية بالمنشآت التعليمية ومراكز تدريب القوات المسلحة .
 

تنظيم العديد من اللقاءات والزيارات الميدانية لشباب مصر


يأتى ذلك بالتزامن مع تنفيذ العديد من لقاءات التوعية القومية بالتعاون مع الوزرات والجهات المعنية للتوعية بحجم الإنجازات والجهود التى تبذلها الدولة فى كافة القطاعات ، إضافة إلى تنظيم العديد من اللقاءات والزيارات الميدانية لشباب مصر من طلبة الجامعات والمدارس لمتابعة المشروعات التنموية والوقوف على الإنجازات المحققة على أرض الواقع فى كافة ربوع مصر . 

 

جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع الوعى الثقافى والوطنى لأفراد القوات المسلحة والتوعية بالجهود المبذولة لحماية ركائز الأمن القومى فى كافة القطاعات.

 

القوات المسلحة تنظم حملة توعية "تصدوا معنا" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة 
القوات المسلحة تنظم حملة توعية "تصدوا معنا" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة 
القوات المسلحة تنظم حملة توعية "تصدوا معنا" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة 
القوات المسلحة تنظم حملة توعية "تصدوا معنا" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة 
الجريدة الورقية