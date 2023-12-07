ضبط عاطل يدير ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط عاطل له معلومات جنائية خطيرة. يقيم المتهم في دائرة مركز شرطة القوصية ويدير ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على إذن من النيابة العامة، تم تنفيذ مأمورية لضبط المتهم بالتعاون مع ضباط قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط. تمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته مجموعة كبيرة من الأسلحة بما في ذلك بندقيتين آليتين وبندقيتين خرطوش وثلاث طبنجات وستة عشر فردًا محليًا إضافة إلى أدوات التصنيع والأجزاء المختلفة للأسلحة.

بعد تواجه المتهم بأدلة الاتهام، اعترف بجريمته أمام ضباط قطاع الأمن العام. أقر بإدارته للورشة غير المشروعة وحيازته للأسلحة بقصد الاتجار بها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تقديم المتهم للمحاكمة العادلة وتوقيع العقوبات المناسبة عليه.

تعتبر هذه العملية جزءًا من الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط لمكافحة الجريمة والحد من انتشار الأسلحة غير القانونية. يعمل رجال الأمن بجد للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وضمان تنمية آمنة ومستدامة في المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية والأمنية في أسيوط تولي أهمية قصوى لتوفير الأمن والحماية للجميع. تعمل الإدارات الأمنية بشكل وثيق مع القوات الأمنية الأخرى والجهات القضائية لتطبيق القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة. هذه الجهود المشتركة تساهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين وتساعد على تحقيق التنمية والازدهار في المجتمع.