البرد يؤثر على حالة الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية

تحدث طبيب القلب فلاديمير خوروشيف عن مخاطر الطقس البارد على الأشخاص ذوي القلوب الضعيفة والأوعية الدموية.

وحذر طبيب القلب خوروشيف في مقابلة من أن الصقيع يؤثر سلبًا على حالة الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أولئك الذين عانوا من نوبة نقص تروية عابرة (TIA) ونوبة قلبية.

والبرد له التأثير السلبي الأكبر على الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم الشرياني، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مثل هذا المرض، فإن هذا وقت غير مناسب بشكل خاص.

وأضاف خوروشيف أن بعض الأنشطة في فصل الشتاء يمكن أن تؤدي إلى تدهور الرفاهية بسبب ردود فعل نظام الأوعية الدموية. عند القيام بعمل يتطلب الإجهاد في البرد، عليك أن تكون حذرا للغاية، ومراقبة جميع التغييرات في حالة الجسم بعناية عند إزالة الثلج، يجب عليك التوقف كل 3-4 دقائق.

وشدد الخبير على أنه إذا كان مثل هذا النشاط يسبب التعب الشديد أو الضعف فمن الضروري استشارة الطبيب.

بالإضافة إلى ذلك، نصح الطبيب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزمنة في القلب والأوعية الدموية بعدم صعود المصعد الكهربائي في مترو الأنفاق في الشتاء، وكذلك عدم النزول مباشرة إلى الشارع، حتى لا يعرض الجسم لتغيرات مفاجئة في درجات الحرارة.

وقال طبيب القلب: "قبل الخروج، يجب عليك الوقوف في الممر لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق، والتكيف وأخذ بعض الأنفاس العميقة".