ستيفانو: هناك زيادة في تدفق الهجرة في الجزء الغربي من عمليات إيريني

صرح ستيفانو توركيتو، قائد العملية البحرية والجوية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط المعروفة باسم "إيريني"، أن العملية "لم تمثل أبدًا عامل جذب في وسط البحر الأبيض المتوسط للمهاجرين القادمين من إفريقيا ويحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية، وخاصة الإيطالية"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وجاء الإعلان خلال اليوم الثاني من النسخة الثانية عشرة من "الوعي المشترك وتفادي الصراع في البحر الأبيض المتوسط" (Shade Med)، وهو المؤتمر الذي نظم على مدى يومين في قصر غيدوني التابع للأمانة العامة للدفاع/مديرية التسلح الوطني، داخل قاعدة سنتوسيل الجوية في روما. وتُعقد نسخة هذا العام تحت عنوان "إدارة التحديات المشتركة في البحر الأبيض المتوسط معًا".

وقال "لا يزال الطريق الرئيسي الذي يستخدمه المهاجرون للوصول إلى أوروبا هو وسط البحر الأبيض المتوسط. وبتحليل اتجاه الهجرة منذ بداية عام 2023، هناك زيادة في تدفق الهجرة في الجزء الغربي من عمليات إيريني"، مذكراً أنه في خمس مناسبات شاركت وحدات إيريني البحرية بنشاط في أنشطة البحث والإنقاذ في البحر.

وتابع "تم طلب مواردنا البحرية من قبل مركز تنسيق الإنقاذ البحري المسؤول لتقديم الدعم المتخصص، من أجل إنقاذ أكثر من 1000 حياة بشرية في واحدة من أكثر طرق الهجرة فتكًا في العالم".

وأضاف "نحن نساهم في تفكيك نموذج أعمال الاتجار بالمهاجرين من خلال جمع المعلومات، معظمها سلع مادية، ونشاركها مع السلطات الوطنية والإقليمية في الاتحاد الأوروبي".