عاجل
عاجل.. كتائب القسام تعلن مقتل غال آيزنكوت الابن الأصغر لرئيس الأركان السابق
الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

ستيفانو: هناك زيادة في تدفق الهجرة في الجزء الغربي من عمليات إيريني

السواحل الأوروبية
السواحل الأوروبية

 

صرح ستيفانو توركيتو، قائد العملية البحرية والجوية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط المعروفة باسم "إيريني"، أن العملية "لم تمثل أبدًا عامل جذب في وسط البحر الأبيض المتوسط للمهاجرين القادمين من إفريقيا ويحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية، وخاصة الإيطالية"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

وجاء الإعلان خلال اليوم الثاني من النسخة الثانية عشرة من "الوعي المشترك وتفادي الصراع في البحر الأبيض المتوسط" (Shade Med)، وهو المؤتمر الذي نظم على مدى يومين في قصر غيدوني التابع للأمانة العامة للدفاع/مديرية التسلح الوطني، داخل قاعدة سنتوسيل الجوية في روما. وتُعقد نسخة هذا العام تحت عنوان "إدارة التحديات المشتركة في البحر الأبيض المتوسط معًا".

 

وقال "لا يزال الطريق الرئيسي الذي يستخدمه المهاجرون للوصول إلى أوروبا هو وسط البحر الأبيض المتوسط. وبتحليل اتجاه الهجرة منذ بداية عام 2023، هناك زيادة في تدفق الهجرة في الجزء الغربي من عمليات إيريني"، مذكراً أنه في خمس مناسبات شاركت وحدات إيريني البحرية بنشاط في أنشطة البحث والإنقاذ في البحر.

 

وتابع "تم طلب مواردنا البحرية من قبل مركز تنسيق الإنقاذ البحري المسؤول لتقديم الدعم المتخصص، من أجل إنقاذ أكثر من 1000 حياة بشرية في واحدة من أكثر طرق الهجرة فتكًا في العالم".

 

وأضاف "نحن نساهم في تفكيك نموذج أعمال الاتجار بالمهاجرين من خلال جمع المعلومات، معظمها سلع مادية، ونشاركها مع السلطات الوطنية والإقليمية في الاتحاد الأوروبي".

 

مواد متعلقة

تحت رعاية السفير الفلسطيني.. ملتقى أصحاب بالنمسا يقيم فعالية دعما لفلسطين

قائد "إيريني": التعاون هو أفضل وسيلة للسلام والازدهار

سها جندي تشكر فريق عمل الوزارة: عملوا على قدم وساق على مدار شهرين تحضيرًا للانتخابات الرئاسية

الهجرة: جهود متميزة من البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج في انتخابات الرئاسة

سها جندي: الجاليات المصرية بالخارج أوفت بوعدها

100 مليون يورو خلال عامين.. إنشاء مصنع متخصص بمجال الإلكترونيات والهجرة ترحب

الجالية المصرية بروما تشكر السفير بسام راضي لجهوده خلال العملية الانتخابية

حملة مواطن توجه الشكر للمصريين بالخارج على الملحمة التاريخية بالانتخابات الرئاسية
الجريدة الورقية