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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بابا الفاتيكان يدعو إلى اتخاذ خطوة تاريخية بإجراءات ملموسة بخصوص التغير المناخي

بوابة الوفد الإلكترونية

دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إلى ضرورة اتخاذ خطوة تاريخية إلى الأمام بإجراءات ملموسة، في إطار المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) المقام في دبي.

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وفي كلمته بمناسبة تسليم أوراق اعتماد سفراء الكويت، نيوزيلندا، مالاوي، غينيا، السويد وتشاد، لدى الكرسي الرسولي /الخميس/ وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أطلق بابا الفاتيكان نداءً جديداً لـ(Cop28) بالقول إن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الذي يعقد حاليا في دبي، يمكن أن يشكل خطوة تاريخية إلى الأمام في الاستجابة بحكمة وبصيرة لهذه التحديات الواضحة والحاضرة، والتي تمثل تهديدات للصالح العام العالمي.

 

وأعرب البابا عن اهتمامه الخاص بمستقبل بيتنا المشترك، وتحديدًا بالآثار التي يمكن أن يخلفها التغيّر المناخي وتدمير البيئات الطبيعية للأعضاء الأكثر ضعفًا في الأسرة البشرية.

 

وقال: "لنصلِّ من أجل أن يتحد قادة الأمم في اعتماد تدابير ملموسة تسمح لنا بتسليم الأجيال القادمة عالما أشبه بالحديقة الخصبة التي عهد بها الخالق إلى رعايتنا وإدارتنا".

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