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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

بسام راضي: منظمة الفاو توجيه الشكر لمصر لدورها الإنساني في أزمة غزة

بسام راضى سفير مصر
بسام راضى سفير مصر في إيطاليا

أوضح بسام راضي سفير مصر في إيطاليا ومندوب مصر الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في إيطاليا أن المنظمة العالمية للأغذية والزراعة (الفاو) ومقرها روما اصدرت صباح اليوم قراراً رسميا باجماع الدول الاعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة يتضمن توجيه الشكر والتقدير لمصر وقيادتها على الدور المحوري تجاه الأزمة الإنسانية في غزة وعلى الحرص على إمداد سكان قطاع غزة بالمواد الغذائية المختلفة والدوائية خلال محنتهم الحالية. 


وقد اكد السفير بسام راضي ان السفارة قامت خلال الأسابيع الماضية بشرح مفصل من خلال بيانات رسمية منتظمة توضح ما تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي لتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان القطاع على مختلف المستويات، والدعوة لإنهاء الحرب بوقف إطلاق النار، والتشديد على أن التهجير القسري للمدنيين يعد انتهاكاً للقانون الدولي ويؤدي إلى زيادة مستويات انعدام الأمن الغذائي وطنياً وإقليمياً ودولياً، والدعوة إلى توقف الأعمال العدائية، بما في ذلك استهداف المدنيين وسلاسل الغذاء المدنية والبنية التحتية الزراعية في قطاع غزة، وهو الأمر ألذى دعا الدول الاعضاء باعتماد قرار يتضمن توجيه الشكر لمصر وقياداتها على هذا المجهود الانسانى النبيل.

 

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