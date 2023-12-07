الإجهاد الحرارى أكبر تحديات صناعة الألبان فى مصر رسالة دكتوراة بجنوب الوادي

حصلت سالي عمادالدين عثمان أبوزيد، الباحث المساعد في معهد بحوث الصحة الحيوانية بسوهاج، على درجة الدكتوراة من كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي بقنا، عن موضوع رسالتها المعنونة: "التأثير المحفز لبعض المكملات الغذائية علي المؤشرات الكيموحيوية في العجول المجهدة حراريًا".

قالت الباحثة إن الدراسة توصلت إلى عدة نتائج، منها أن العجول التي تمتلك صفات الإدرار العالي لإنتاج الألبان تعتبر بمثابة المخزون المستقبلي لمؤسسة الألبان، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في مستقبل الثروة الحيوانية كمصدر للبروتين عالي الجودة، وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يعد أحد الضغوط التي تهدد القدرات الإنتاجية والرفاهية للحيوانات في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية لذلك يعد الإجهاد الحراري أحد التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة إنتاج الألبان في مصر.

وأوضحت النتائج أهمية تأثير الاجهاد الحراري علي العجلات المستوردة من خلال طرق تحليل الدم ومدى تأثير ذلك علي بعض المؤشرات الكيموحيوية وأهمية ذلك مما يؤثر على صحة الحيوان وانتاجه وكذلك تأثير إضافة فيتامين هـ و ج، وإكليل الجبل (الروزماري) ومدى تأثيرها على المؤشرات الكيموحيوية .

عقدت المناقشة فى رحاب جامعة جنوب الوادي برعاية الاستاذ الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، والاستاذ الدكتور سامي عبدالرؤوف فهيم، عميد كلية الطب البيطرى.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من والأستاذ الدكتور ابراهيم عبدالستار صالح، استاذ الأمراض الباطنة كلية الطب البيطري جامعة القاهرة "محكما"، و الاستاذ الدكتور حسين عوض حسين، استاذ الأمراض الباطنة كلية الطب البيطري جامعة أسيوط "محكما"، و والأستاذ الدكتور عادل السيد أحمد، استاذ التشخيص المعملي والاكلينيكي بقسم طب الحيوان كليه الطب البيطري جامعة جنوب الوادي بقنا - المشرف الرئيسي على الرسالة - "مشرفا ومحكما"، و الاستاذ الدكتور محمود محمد عرفة، رئيس بحوث الكيمياء والسموم وأمراض نقص الغذاء بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالدقي "مشرفا ومحكما".

كما ضمت لجنة الاشراف الدكتورة راوية منير عبدالله المدرس بقسم طب الحيوان، بكلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي بقنا "مشرفا".