مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 38958 مريضا بالعيادات الخارجية من محافظات الجمهورية

أشارت مستشفى القلب الجامعى بأسيوط إلى استقبال (38958) شخص تلقو الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية خلال الفترة من اول يوليو العام الماضي وحتى نهاية يونيو هذا العام.

و اصدرت المستشفى انفوجراف مصور توضح فيه بالارقام اهم الانجازات خلال العام.

جدير بالذكر، إن مستشفيات جامعة أسيوط شهدت خلال السنوات الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات وفق أحدث النُظم بهدف تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى.