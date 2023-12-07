ليبيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعجيل المساعدات لتأمين دعم مكافحة الهجرة غير الشرعية

طالبت ليبيا بضرورة تعجيل الدعم الأوروبي، لتأمين ودعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود بالتجهيزات والتدريب، ومعالجة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

جاء هذا عقب اجتماع مع الفريق الفني المكلف من قِبل محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية المسؤولة عن التدقيق في حسابات صندوق الاتحاد الأوروبي الانتمائي للطوارئ من أجل أفريقيا لدى ليبيا وبعض قيادات الأجهزة الأمنية في ليبيا، وأذاع تفاصيله تلفزيون الوسط الليبي.

وناقش الاجتماع، أوضاع المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ومراجعة الأعمال المشتركة بين الجانبين.

وأكد الجانب الليبي عدة نقاط، سجلها الجانب الأوروبي، أهمها تواضع الدعم المقدم إلى ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.