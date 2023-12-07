الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ليبيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعجيل المساعدات لتأمين دعم مكافحة الهجرة غير الشرعية

بوابة الوفد الإلكترونية

طالبت ليبيا بضرورة تعجيل الدعم الأوروبي، لتأمين ودعم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود بالتجهيزات والتدريب، ومعالجة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا بإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

txt

الاتحاد الأوروبي: نؤيد مبادرة مبعوث الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا

txt

فيوتشر يخوض أولى تدريباته في ليبيا استعدادًا للهلال

جاء هذا عقب اجتماع مع الفريق الفني المكلف من قِبل محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية المسؤولة عن التدقيق في حسابات صندوق الاتحاد الأوروبي الانتمائي للطوارئ من أجل أفريقيا لدى ليبيا وبعض قيادات الأجهزة الأمنية في ليبيا، وأذاع تفاصيله تلفزيون الوسط الليبي.

وناقش الاجتماع، أوضاع المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ومراجعة الأعمال المشتركة بين الجانبين. 

وأكد الجانب الليبي عدة نقاط، سجلها الجانب الأوروبي، أهمها تواضع الدعم المقدم إلى ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

مواد متعلقة

بعثة مودرن فيوتشر تصل ليبيا استعدادًا لمواجهة الهلال بالكونفدرالية

بعثة مودرن فيوتشر تطير إلى ليبيا لمواجهة الهلال في الكونفدرالية

إيطاليا: وصول 573 مهاجرًا من ليبيا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية

اختتام ورشة الإيسيسكو التدريبية في ليبيا حول ريادة الأعمال الرقمية

سنقف صفًا واحدًا.. عبدالعليم داود: فلسطين ستتحرر كما تتحررت ليبيا والجزائر ومصر

استئناف الرحلات الجوية التجارية بين ليبيا وإيطاليا بعد توقف 10 سنوات

ليبيا تحذر من حدوث سيول خلال اليومين المقبلين
الجريدة الورقية