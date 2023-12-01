فيوتشر يخوض أولى تدريباته في ليبيا استعدادًا للهلال

خاص فريق مودرن فيوتشر، أولى تدريباته في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية الأفريقية.

جاء تدريب مودرن فيوتشر على ملعب الهلال الليبي في مدينة بنغازي، على أن يخوض تدريبه الأخير غدًا السبت على ملعب المباراة " ملعب ستاد شهداء بنينا".

موعد مباراة فيوتشر والهلال :

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على الهلال الليبي يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.