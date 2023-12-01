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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيوتشر يخوض أولى تدريباته في ليبيا استعدادًا للهلال

عمر كمال لاعب فيوتشر
عمر كمال لاعب فيوتشر

خاص فريق مودرن فيوتشر، أولى تدريباته في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية الأفريقية.

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بعثة مودرن فيوتشر تصل ليبيا استعدادًا لمواجهة الهلال بالكونفدرالية

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تشكيلة الهلال أمام النصر في ديربي الرياض.. ميتروفيتش يقود الهجوم

جاء تدريب مودرن فيوتشر على ملعب الهلال الليبي في مدينة بنغازي، على أن يخوض تدريبه الأخير غدًا السبت على ملعب المباراة " ملعب ستاد شهداء بنينا".

موعد مباراة فيوتشر والهلال :

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على الهلال الليبي يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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