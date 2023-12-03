الاتحاد الأوروبي: نؤيد مبادرة مبعوث الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا

قال سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اليوم الأحد إنه شجع جميع الأطراف المعنية على المشاركة في مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الداعية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.



وأضاف أورلاندو في تصريحات له نقلها تلفزيون الوسط الليبي عقب لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، إنه تم مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات المحورية في الشراكة المتنامية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.



وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة لوحدة واستقرار وازدهار ليبيا، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت.