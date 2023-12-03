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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاتحاد الأوروبي: نؤيد مبادرة مبعوث الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اليوم الأحد إنه شجع جميع الأطراف المعنية على المشاركة في مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الداعية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.


وأضاف أورلاندو في تصريحات له نقلها تلفزيون الوسط الليبي عقب لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، إنه تم مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات المحورية في الشراكة المتنامية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.


وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة لوحدة واستقرار وازدهار ليبيا، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت.

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