ميتروفيتش نجم الهلال| نجا من السرطان وهرب من الجريمة.. ركلة جزاء هددت باعتزاله

يعد النجم الصربي الدولي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فريق الهلال السعودي واحدًا من أبرز المهاجمين بدوري روشن، وينافس بقوة على لقب الهداف للموسم الحالي مع النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو لاعب فريق النصر.

ومر "قطار" ميتروفيتش بالكثير من المحطات في حياته، قبل الوصول إلى النجومية ومنطقة الأضواء في كرة القدم، نحاول من خلال السطور التالية تسليط الضوء عليها:

ولد ألكسندر ميتروفيتش في يوم سبتمبر 1994 في صربيا و يوغوسلافيا، شهدت القرية التي عاش فيها تضاعف معدلات الإصابة بالسرطان 4 مرات في أقل من 10 سنوات، بسبب مصنع صيني للصلب.

وتسبب المصنع في إصابة 7000 من مجموع سكان القرية بالسرطان البالغ عددها 100 ألف نسمة، ومن بين المصابين ميتروفيتش الذي تلقى العلاج ونجح في التغلب عليه بعدها وعاد لممارسة الرياضة.

بدأ ميتروفيتش لعب كرة القدم في 1999، بمساعدة المدرب راكيتش، و كانت كرة القدم وسيلته لتوجيه طاقته المضطربة وإبعاده عن المشاكل، حيث كان مشاغبًا بشكل كبير في طفولته، وقال له والده أنه إذا لم يكن لاعبًا للكرة فسيكون مجرمًا بسبب احتكاكه المباشر بشباب غير أسوياء في ذلك التوقيت.

أكبر مشاكل ميتروفيتش في صغره كانت تتمثل في إلقاء الحجارة على القطارات وتحطيم النوافذ، ولم يكن طفلا مطيعا.

قرر راكيتش مدرب "ميترو" اصطحابه إلى بلغراد لخوض تجربة مع نادي بارتيزان، أحد أكبر الأندية في البلاد، سجل ثلاث مرات في أول مران له، لكن نادي سميديريفو من الدرجة الثالثة لم يكن سعيدا، لاسيما وأن راكيتش كان يعمل هناك في ذلك الوقت، ولأنه أخذ الصبي الموهوب دون علم النادي.

حقق ألكسندر الكثير من النجاحات مع بارتيزان، لعب مع الفريق الأول عندما بلغ 17 عاما، وسجل في الديربي العريق أمام ريد ستار، احتفل أمام أنصار المنافسين.

توجه بعدها إلى نادي أندرلخت البلجيكي، سجل له 44 هدفا في 90 مباراة وفاز بجائزة هداف الدوري في موسمه الثاني.

انتقل بعدها إلى النادي نيوكاسل يونايتد في سن الـ"20" فقط، حصل على بطاقتين حمراوين، تم إيقافه 4 مباريات، ونال 8 بطاقات صفراء في أول 43 مباراة مع نيوكاسل، وصفته الصحافة البريطانية بأنه لاعب قوي جسديا ومقاتل وصدامي.

تمت إعارته إلى فولهام في 2018، وشروه مقابل 24 مليون، العمل تحت قيادة ماركو سيلفا المدرب الحالي لفولهام أظهر إمكاناته، فمنذ أن تولى المدرب البرتغالي المسؤولية سجل ميتروفيتش 58 في 74 مباراة.

ركلة جزاء كادت تتسبب في اعتزاله :

كادت أن تتسبب ركلة جزاء في اعتزاله اللعب الدولي، عندما أهدر ركلة جزاء حاسمة ضد اسكتلندا في ملحق بطولة أوروبا، ليحرم صربيا من التأهل لأول مرة منذ 20 عاما، وقال لأصدقائه أنه يريد الاعتزل دوليا وشعر أنه خذل صربيا، قبل أن يتم اقناعه بالتراجع عن القرار.

بعد 12 شهرا، أحرز ميتروفيتش الهدف الذي قاد صربيا إلى كأس العالم 2022، عندما سجل هدف الفوز في الوقت البدل الضائع ليخطف البطاقة من البرتغال.

وأخيرًا قرر نادي الهلال السعودي التعاقد مع أحد أفضل المهاجمين بالعالم بعد الفترة المذهلة التي قضاها في أوروبا، ليصبح هداف دوري أبطال آسيا الحالي وهداف منتخب صربيا التاريخي.