المبادرة الوطنية الفلسطينية تناشد بفرض عقوبات على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار

أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن غزة في حالة انهيار كامل وخطر شديد نتيجة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، مناشدا بضرورة تكاتف الجهود من أجل إقرار وقف شامل وكامل لإطلاق النار وإجبارها على قبوله ، وفرض عقوبات ومقاطعة إسرائيل واتخاذ مواقف أكثر وضوحا وممارسة ضغط حقيقي ملموس.

وقال البرغوثي ، في مداخلة لقناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس "إنه نتيجة للجرائم المرتكبة في غزة، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة ندائه وتطرق إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تخوله بلفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".

وأضاف أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية أن الولايات المتحدة لا تقوم بشيء لإجبار إسرائيل على وقف العمليات الإجرامية، بل أنها دعمت إسرائيل بـ 200 طائرة حاملة للسلاح والقذائف والمتفجرات .. مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية لن يتم ردعها إلا بالقوة وبضغط دولي حقيقي عليها خاصة وأنها تعيد احتلال غزة بالكامل من خلال التطهير العرقي الشامل للقطاع وطرد سكانه إلى مصر وستكون خطتها التالية طرد سكان الضفة الغربية إلى الأردن.