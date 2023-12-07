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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

تحت رعاية السفير الفلسطيني.. ملتقى أصحاب بالنمسا يقيم فعالية دعما لفلسطين

فعالية يوم في حب
فعالية يوم في حب فلسطين

تقيم جمعية "ملتقى أصحاب" المصرية بالنمسا فعالية يوم في حب فلسطين وذلك تحت رعاية السفير الفلسطيني الدكتور صلاح عبد الشافي وذلك يوم الأحد العاشر من ديسمبر الجاري حيث تبدأ الفعالية في تمام الساعة الرابعة عصرا.

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وقالت هناء سالمان رئيس ملتقى أصحاب بالنمسا إن الملتقى رغم أن الجمعية اهتمامها الرئيسي بالنسبة والطفل إلا أننا لا يمكن أن لا نتعاطى مع القضايا الراهنة في العالم عموما ومنطقتنا العربية على وجه الخصوص. 


وأضافت أن ما يحدث لأبناء الشعب الفلسطيني يجعلنا جميعا نتعاون في محاولة للتقليل من الآثار المترتبة عن الأحداث الجارية.


وطالبت رئيس ملتقى أصحاب بالنمسا جميع أبناء الجالية المصرية والعربية في النمسا المشاركة في هذه الفعالية الهامة وذلك  لإرسال رسالة دعم لأهلنا من أبناء الشعب الفلسطيني. 


ومن جانبه أشاد بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالنشاط الكبير الذي تقوم عليه جمعية ملتقى أصحاب بالنمسا والتي تتعاون مع هيئات نمساوية رسمية ومؤسسات أهلية مصرية وعربية وذلك بهدف العناية بالطفل والأسرة من ناحية وإقامة الفعاليات الاجتماعية من ناحية أخرى، بالإضافة للنشاط الثقافي من ناحية ثالثة، مؤكدا دعمه المطلقة لأهداف ونشاط الجمعية المصرية  فيينا.

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