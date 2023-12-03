المصريون في النمسا يواصلون التصويت في انتخابات الرئاسة لليوم الثالث

واصل المصريون في النمسا التصويت في الانتخابات الرئاسية في مقر السفارة المصرية في فيينا لليوم الثالث على التوالي ، وسط حضور واسع لوفود من الجالية المصرية من خارج فيينا.

ورغم هطول الثلوج بكثافة ، حرص الكثيرون على الحضور والتصويت في الانتخابات ، حيث حضر عدد كبير من مدينة (ليوبن) حاملين أعلام مصر ومرددين عبارة "تحيا مصر".

وفي سياق متصل أكد السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا، إن وقت التصويت في رومانيا متزامن تقريبا مع توقيت القاهرة.

وقال الضلعي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه خلال يومي التصويت الماضيين لم تحدث أي مشكلات.

وأشار إلى أنه اليوم واجهت مشكلة أحد النخبين، حيث تبين من معلوماته الشخصية أنه ليس لديه حق التصويت.

وواصل الضلعي أنه تم إبلاغ الهيئة العامة للانتخابات، وكانت المشكلة عد ربط البطاقة بالإصدار، وتم حلها في السفارة بعد التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتمكن المواطن من التصويت.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.