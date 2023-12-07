رابط الاستعلام عن نتائج المقبولين بقوات أمن المنشآت في السعودية

يبحث العديد من السعوديين، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن قوات أمن المنشآت، بعدما أعلنت عن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية على رتبة جندي (رجال).

قوات أمن المنشآت

تعليمات هامة للمقبولين بقوات أمن المنشآت

وبحسب بيان قوات أمن المنشآت بالمملكة العربية السعودية، فأن هناك تعليمات هامة للمقبولين في الوظائف العسكرية، والتي جاءت كالتالي:

يمنع دخول أدوية طبية وفي حال الضرورة يحب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير.

يمنع إحضار الملابس المدنية (الثوب-الشماغ-الأدوات الحادة-النظارات الشمسية وغيرها…).

يمنع الدخان وما يتعلق به ولا يسمح بدخول جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية.

يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار – ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة.

رفع مستوى لياقتك البدنية قبل دخول الدورة سيساعدك في أداء أعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات.

المستندات المطلوبة في وظائف قوات أمن المنشآت



امن المنشآت

ونوهت إدارة قوات أمن المنشآت بالسعودية، أن هناك مستندات مطلوبة يجب أن تتوفر مع المقبولين، والتي جاءت كالتالي:

أصل الهوية الوطنية مع عدد (4 صور منها).

صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها (عدد 8 صور).

إحضار نموذج رقم حسابك البنكي (الآيبان) مصدق على أن يكون الحساب مفعل ومحدث.

عدد 1 دفتر (100) ورقة عربي بالإضافة إلى عدد 2 قلم أزرق وملف أخضر.

الحضور للمركز بالزي الرياضي المطلوب منك في فقرة (1) من المتطلبات لدخول الدورة.

كافة الأغراض توضع في شنطة فقرة رقم (10).

رابط الاستعلام عن نتائج المقبولين بقوات أمن المنشآت

ويمكن الاستعلام عن نتائج القبول النهائي بقوات أمن المنشآت بالمملكة العربية السعودية، من خلال الرابط التالي: “اضغط هنـــــــــــا”.

