ضبط 3 سارقين استدرجوا المجني عليه في أبو النمرس

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"– مقيمون بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) لقيامهم بإصطحاب (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق المعادى) لمنطقة زراعات.

وإستولوا على متعلقاتهما "2 هاتف ،مبلغ مالى" ولاذوا بالفرار.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

اقرأ أيضاً: ضبط عاطلين سرقا 17 بوابة حديدية خاصة بمقابر





وكانت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية قد قامت بشن حملات أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بمدينة بنها بالقليوبية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط عدد (86) قضية ضُبط خلالها (88) متهم.. وبحوزتهم (3,735 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2,665 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية من المواد المخدرة "البودر - الهيدرو – الآيس" – 78 قرص مخدر – 16 فرد محلى – عدد من الطلقات - 12 قطعة سلاح أبيض).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم غيابياً بالسجن المؤبد لإدانته بالإتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض.

وشمل الحُكم تغريم المُدان مبلغ قدره 200 ألف جنيه، ومُصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وعصام إبراهيم الضويني الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد عادل عبد الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ا أنه في يوم 17 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الخامس أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أسندت له إحرازه سلاح أبيض (نصل معدني) دون مسوغ قانوني.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي – الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن السلاح الأبيض – شفرة موس – عُثر عالقاً بها على آثار لمادة سمراء اللون ثبت أنها للحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وثبت أن علبة السجائر الخاصة به تحوي 3 قطع من مادة سمراء اللون وزنوا صافياً 12.55 جرام ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.