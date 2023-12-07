أسعار الذهب ترتفع وسط ترقب لبيانات أميركية

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 7-12-2023، وذلك مع انخفاض الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات الوظائف الأميركية التي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وقد تقدم دلائل جديدة على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأميركي بشأن أسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

صعد الذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2030.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2047.10 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3 بالمئة مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين حومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات أميركية صدرت هذا الأسبوع علامات على تباطؤ سوق العمل بالتدريج في الولايات المتحدة مع تراجع فرص العمل إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام في أكتوبر في حين زادت الوظائف في القطاع الخاص بأقل من المتوقع الشهر الماضي.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي ستصدر غدا الجمعة قبل تحديث مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الاقتصادية وبشأن أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية المقرر يومي 12 و13 ديسمبر.

وقال نيكولاس فرابيل رئيس إدارة الأسواق المؤسسية العالمية في إيه.بي.سي ريفيناري: "هناك توقعات على نطاق واسع بأن عدد الوظائف غير الزراعية سيكون أقل، وبالتالي إذا وافقت الوظائف التوقعات أو فاقتها، قد تتوقع بعض عمليات البيع للذهب".

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 60 بالمئة تقريبا انخفاض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024.

وتدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب الذي لا يدر عائدا، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.87 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 894.03 دولار وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 950.42 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3177 جنيها.

عيار 21 يسجل 2780 جنيها.

عيار 18 يسجل 2383 جنيها.

عيار 14 يسجل 1853 جنيها.

الجنيه الذهب 22240 جنيها.

تطور الذهب في مصر

استمرت أسعار الذهب في مصر في التداول داخل نطاق محدد خلال جلسة اليوم مع استمرار التذبذب في الأسعار منذ بداية الأسبوع وذلك في ظل عدم وضوح اتجاه واضح خلال الأيام الأخيرة، وإن كان الاتجاه العام للذهب يظل نحو الصعود.

افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2780 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 2780 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2790 جنيها للجرام.