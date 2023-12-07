160 طالب من 5 جامعات يشاركون في معسكر صندوق مكافحة الإدمان 

تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أطلق الصندوق ،معسكرا تدريبيا لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب والفتيات من 5 جامعات مصرية " القاهرة ، حلوان ، الزقازيق ، سوهاج ، جنوب الوادي بمحافظة قنا " لتنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات.

يهدف المعسكر والذى استمر لمدة 3 أيام بمشاركة 160 طالب وطالبة الى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، كما يهدف إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، وتم اختيارهم كقيادات في العمل التطوعي من إجمالي 1500 طالب وطالبة تقدموا لبيوت التطوع التابعة للصندوق داخل الجامعات المصرية للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق ، حيث يتم إجراء اختبارات للمتقدمين لاختيار أفضل العناصر والعمل على تنمية مهاراتهم من خلال المعسكرات التدريبية واعدادهم كقيادات تطوعية للمشاركة في تنفيذ المبادرات والأنشطة التوعوية عن أضرار المخدرات داخل الجامعات المصرية ، وتعريف الشباب بصندوق مكافحة الإدمان وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الإدمان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023"

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المعسكر يهدف إلى زيادة قدرات الشباب والفتيات المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات ،حيث تم إعداد مجموعة من الشباب والفتيات كقيادات تطوعية ،لافته الى أن من ضمن المهام الوظيفية لهؤلاء الشباب المنضمين لوحدات التطوع بصندوق مكافحة الإدمان المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية داخل الجامعات والمدارس لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان‪ .

وتستهدف "بيوت التطوع" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل الجامعات المصرية العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج المجاني من خلال الخط الساخن " 16023 " من خلال متخصصين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدر ، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى بعض الشباب.

160 طالب من 5 جامعات يشاركون في معسكر صندوق مكافحة الإدمان

والتقى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمتطوعين الجدد ‪ من طلاب الجامعات المصرية مؤكدًا على أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ،لافتا الى أنه تم تدريب هؤلاء الشباب على كيفية إدارة العمل التطوعي وأيضا كيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطى المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030

وأضاف "عثمان "أنه تم تدريب الشباب والفتيات على وضع الخطط والبرامج المستقبلية للوقاية من تعاطي المخدرات، وضمهم ضمن متطوعي الصندوق والبالغ عددهم ما يقرب من 33800 متطوع على مستوى الجمهورية.