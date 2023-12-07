وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون النائب خليفه رضوان

بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ؛ ينعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله النائب خليفه رضوان خلف رضوان - عضو مجلس النواب- عن دائرة جرجا محافظة سوهاج، الذي وافته المنية -اليوم - الخميس 7 ديسمبر 2023 .

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ