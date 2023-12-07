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السكر الحر على بطاقات التموين بسعر ٢٧ جنيها
الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون النائب خليفه رضوان

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب

بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ؛ ينعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله النائب خليفه رضوان خلف رضوان - عضو مجلس النواب- عن دائرة جرجا محافظة سوهاج، الذي وافته المنية -اليوم - الخميس 7 ديسمبر 2023 .

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«التمويل الاستهلاكى» بيزنس جديد يستنزف الاقتصاد

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

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